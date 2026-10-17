La strada conduce al Laghetto e alle opere di captazione dell’acqua potabile che servono il paese e parte di Firmo, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari e Tarsia. Riaprirà al termine dei lavori, finanziati con le economie di precedenti interventi

La Giunta municipale di Saracena ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino delle barriere di protezione sulla strada comunale di via della Fiumara, chiusa al transito dopo la caduta di massi provocata dal maltempo dello scorso febbraio. L’intervento, per un importo complessivo di oltre 100mila euro, è stato dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile. La strada sarà riaperta solo al termine dei lavori.

Via Fiumara conduce al Laghetto e alle opere di captazione dell’acqua potabile che alimentano il paese e parte dei territori di Firmo, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari e Tarsia.

La frana di febbraio

Il maltempo di febbraio aveva provocato il distacco di una porzione del costone roccioso sovrastante via Fiumara, con la caduta di massi di grandi dimensioni sulla sede stradale. L’impatto aveva compromesso la funzionalità delle barriere paramassi esistenti e il tratto interessato era stato chiuso al transito con un’ordinanza.

Il progetto e il finanziamento

Il progetto esecutivo è stato redatto dall’Ufficio tecnico comunale. I lavori prevedono la rimozione delle situazioni di pericolo e il ripristino delle reti e dei sistemi di ancoraggio danneggiati.

L’opera è interamente finanziata con le economie di gara accertate sui precedenti interventi di messa in sicurezza e consolidamento del versante a monte della stessa via Fiumara. Secondo il sindaco Renzo Russo, il risultato è stato possibile grazie alla gestione delle risorse e al recupero di quelle economie, senza ulteriori oneri per le casse comunali.