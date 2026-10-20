Un confronto operativo per preparare il passaggio alla gestione unica del Servizio Idrico Integrato nell’Alto Tirreno Cosentino.

Si è svolto al Palazzo Comunale di Scalea l’incontro tra i vertici di Sorical e i sindaci del territorio, promosso dal primo cittadino di Scalea Mario Russo, nell’ambito del percorso che porterà progressivamente al subentro della società nella gestione del servizio.

Alla riunione hanno partecipato l’amministratore delegato di Sorical Maurizio Nicolai e il direttore generale Giovanni Paolo Marati, che hanno illustrato agli amministratori locali lo stato dell’iter tecnico e amministrativo.

Dodici Comuni coinvolti

Presenti i sindaci e i delegati dei Comuni di Aieta, Verbicaro, Diamante, Belvedere Marittimo, Orsomarso, Praia a Mare, Papasidero, Maierà, Buonvicino, Scalea, San Nicola Arcella e Santa Domenica Talao.

Si tratta dei territori interessati dalla prossima fase di attuazione del nuovo modello di gestione del servizio idrico.

Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi gli adempimenti necessari, le procedure operative, la ricognizione delle infrastrutture e tutte le attività preliminari al trasferimento della gestione.

I rappresentanti di Sorical hanno inoltre risposto alle richieste di chiarimento avanzate dagli amministratori locali, facendo il punto sulle tappe successive del percorso.

«Fondamentale il confronto con i sindaci»

L’obiettivo dichiarato è accompagnare il passaggio alla gestione unica in modo ordinato, evitando criticità nella fase di transizione.

«Il confronto diretto con i sindaci è fondamentale per accompagnare nel migliore dei modi questa fase», hanno sottolineato i vertici di Sorical, ribadendo l’impegno a garantire supporto alle amministrazioni comunali.

La prospettiva è quella di una gestione del servizio sempre più omogenea, moderna ed efficiente, attraverso un coordinamento più stretto tra società e territori.

L’incontro di Scalea rientra nel programma di appuntamenti territoriali promossi da Sorical per accompagnare il progressivo subentro nella gestione del Servizio Idrico Integrato nei Comuni dell’Alto Tirreno Cosentino.