L’allerta riguarda confezioni da 200 grammi della “Gastronomia da Jack”, con scadenza 23 e 26 ottobre 2026. Il richiamo è stato disposto in via precauzionale per la possibile presenza di un corpo estraneo
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Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale di due lotti di tiramisù per la possibile presenza di un corpo estraneo all’interno delle confezioni.
Il prodotto interessato è commercializzato con il marchio “Gastronomia da Jack” ed è venduto in vaschette da 200 grammi.
I lotti coinvolti sono:
23OTT26, con scadenza 23 ottobre 2026;
26OTT26, con scadenza 26 ottobre 2026.
Il tiramisù è prodotto dalla Gastronomia da Jack di Zazzali Giovanni, nello stabilimento di località Gotra Case Palazzina, ad Albareto, in provincia di Parma.
Il motivo del richiamo
Alla base dell’allerta c’è la possibile presenza accidentale di una sferetta d’acciaio all’interno della confezione.
Si tratta quindi di un richiamo per rischio fisico, disposto in via precauzionale per evitare che il prodotto venga consumato nel caso in cui il corpo estraneo sia effettivamente presente.
Chi avesse acquistato una confezione appartenente a uno dei due lotti indicati è invitato a non consumarla e a seguire le indicazioni riportate nell’avviso ufficiale di richiamo.
L’allerta si aggiunge ad altri richiami alimentari diffusi negli ultimi giorni per differenti tipologie di rischio, sia fisico sia microbiologico.