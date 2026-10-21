Il decreto del Ministero dell’Interno prevede 8 capisquadra e 24 vigili del fuoco. Il personale arriverà da diversi comandi d’Italia. Ora si attende l’effettiva presa di servizio nella caserma finanziata dal Comune

Il nuovo distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Trebisacce compie un passo decisivo verso l’apertura.

Il Ministero dell’Interno, attraverso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e la Direzione centrale per le Risorse Umane, ha infatti trasmesso il decreto di assegnazione del personale destinato alla nuova sede.

Il provvedimento prevede complessivamente 32 unità: 8 capisquadra e 24 vigili del fuoco, individuati nominativamente e provenienti da diversi comandi italiani. Per il trasferimento è stato indicato un termine provvisorio di 30 giorni.

Caserma pronta, ora si attende il personale

L’assegnazione completa uno dei passaggi amministrativi più importanti verso l’entrata in funzione del presidio. La nuova caserma è stata finanziata interamente dal Comune di Trebisacce e realizzata con l’obiettivo di garantire un presidio stabile in un’area vasta, rafforzando la capacità di intervento a tutela dei cittadini, degli automobilisti e del territorio.

Ora manca l’arrivo effettivo del personale e l’avvio operativo delle attività.

Il Comune: «Risultato atteso da anni»

Il sindaco di Trebisacce ha espresso soddisfazione a nome dell’Amministrazione comunale per il provvedimento, dopo la comunicazione ricevuta anche dall’ingegnere Barone, già comandante nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Comune ricostruisce il risultato come l’esito di un percorso portato avanti negli anni attraverso il confronto con Regione Calabria e Governo, richiamando la collaborazione del presidente della Regione, degli assessori regionali e dei sottosegretari Emanuele Prisco e Wanda Ferro.

Con l’assegnazione delle 32 unità, il distaccamento si avvicina così alla piena operatività e punta a diventare un riferimento per l’intero comprensorio della Sibaritide e della Terra dei Miti.