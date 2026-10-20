Il rettore Gianluigi Greco farà il punto sulle attività dell’anno insieme ai prorettori Stefano Curcio, Fabio Bruno ed Elvira Brunelli. In chiusura un momento dedicato al personale docente e tecnico-amministrativo che ha concluso il proprio percorso in Ateneo

Un anno di lavoro da raccontare, risultati da mettere in fila e nuove traiettorie da indicare. L’Università della Calabria si prepara a uno degli appuntamenti centrali della vita accademica: il prossimo 30 ottobre alle 11.30, in Aula Caldora, il rettore Gianluigi Greco presenterà alla comunità universitaria il resoconto dell’anno di mandato appena concluso.

Sarà l’occasione per fare il punto sulle azioni portate avanti nel 2026 e sui risultati raggiunti nelle principali aree strategiche dell’Ateneo.

Ad aprire i lavori sarà la relazione del rettore, affiancato dai prorettori Stefano Curcio, Fabio Bruno ed Elvira Brunelli, chiamati a illustrare lo stato di attuazione del Piano Strategico ciascuno per il proprio ambito di competenza.

Formazione, ricerca e rapporto con il territorio

Sul fronte della didattica, l’attenzione sarà rivolta al consolidamento dell’offerta formativa e alle politiche per il diritto allo studio.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla ricerca scientifica, con un focus sulla capacità dell’Ateneo di attrarre finanziamenti competitivi e sul posizionamento raggiunto a livello nazionale e internazionale.

Tra i temi centrali anche il rapporto con il territorio e con il sistema produttivo e istituzionale.

Nel corso dell’anno l’Università ha sviluppato numerose iniziative di collaborazione con la società, dalle sinergie con l’Azienda Ospedaliera di Cosenza al sostegno del trasferimento tecnologico e dell’imprenditorialità.

Campus e Centro Residenziale

Un altro capitolo riguarderà il Centro Residenziale e i progetti di riqualificazione degli spazi del Campus, con un aggiornamento sugli interventi messi in campo e sulle prospettive future.

L’appuntamento del 30 ottobre avrà quindi un duplice valore: da un lato il bilancio dell’attività svolta, dall’altro la definizione delle priorità che accompagneranno l’Ateneo nei prossimi mesi.

Il saluto a chi conclude il proprio percorso in Ateneo

La seconda parte della giornata sarà invece dedicata a un momento di riconoscenza nei confronti del personale docente e tecnico-amministrativo che nell’ultimo anno ha concluso il proprio percorso lavorativo all’Unical.

A ciascuno sarà consegnata una pergamena personalizzata, come segno simbolico di gratitudine per il contributo dato negli anni alla crescita della comunità universitaria.