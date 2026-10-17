Nella quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale la Bim Bum Rende ospita la Virtus Ragusa al Polifunzionale di Quattromiglia. I biancorossi cercano la prima vittoria stagionale davanti al proprio pubblico.

La Virtus Ragusa arriva a Rende dopo aver vinto il recupero infrasettimanale contro Marigliano, che le ha portato i primi due punti della stagione. Secondo la società rendese, la squadra siciliana è tra le più attrezzate del girone ed è stata costruita per puntare al successo finale.

La Bim Bum arriva dalla sconfitta contro l’Academy Catanzaro, in una gara in cui, secondo il club, la squadra ha mostrato segnali di crescita.

«Sarà un appuntamento difficile, ma ci dobbiamo provare», ha dichiarato il consulente tecnico Pierpaolo Carbone.