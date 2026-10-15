Partenza alle 9 da piazza dei Bruzi. Gara di otto chilometri, passeggiata aperta a tutti e raccolta di medicinali per Cuba

Sport, partecipazione e solidarietà tornano protagonisti nel centro cittadino con la terza edizione della Corri Cosenza, in programma domenica 18 ottobre 2026. La manifestazione podistica partirà alle ore 9 da piazza dei Bruzi e coinvolgerà atleti, amatori e famiglie.

L’evento, sostenuto dall’Amministrazione comunale e da alcuni sponsor privati, comprende una gara di otto chilometri e una passeggiata non competitiva di un chilometro aperta a tutti.

Il percorso della Corri Cosenza

Il circuito principale attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi della città. Dopo la partenza da piazza dei Bruzi, i partecipanti toccheranno il centro storico, il lungofiume Crati, corso Plebiscito e il ponte di Alarico.

La gara proseguirà attraverso sette giri dell’anello formato da viale Trieste, piazza della Vittoria e corso Umberto, prima dell’arrivo nella zona di partenza.

La formula è stata pensata per unire la componente agonistica alla valorizzazione degli spazi urbani, portando la corsa tra il centro storico e le principali strade della città contemporanea.

Gli atleti attesi alla partenza

Tra i partecipanti annunciati figurano Mattias Rizzotto dell’Atletica Krotoniate, Andrea Pranno e Giuseppe Gagliardi della Cosenza K42.

Per la competizione femminile sono attese Sabrina Gioberti della KOS Running e Maria Gabriella Bartoletti della Cosenza K42.

Accanto alla gara competitiva, la passeggiata di un chilometro consentirà anche alle famiglie e a chi non pratica abitualmente la corsa di partecipare alla manifestazione.

La raccolta di medicinali e fondi per Cuba

La Corri Cosenza ospiterà anche un’iniziativa solidale organizzata da Auser Cosenza – Ambulatorio senza confini. Il presidente Francesco Galluzzo e gli associati allestiranno uno stand nell’area di partenza e arrivo.

Durante la mattinata sarà possibile donare medicinali non scaduti e contenuti in confezioni integre. Saranno inoltre raccolti fondi destinati alla popolazione cubana.

L’iniziativa vuole collegare la partecipazione sportiva a un’azione concreta di solidarietà e cooperazione sanitaria.

Caruso e Penna: «Lo sport genera coesione»

Il sindaco Franz Caruso e la consigliera comunale delegata allo Sport Chiara Penna sottolineano il valore sociale della manifestazione.

«La Corri Cosenza è l’espressione di un’idea di città nella quale lo sport non è soltanto competizione e pratica del benessere, ma una vera infrastruttura immateriale per il sociale, capace di generare coesione, educare al rispetto, abbattere le distanze e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità», affermano.

Secondo i due amministratori, eventi di questo tipo permettono di restituire strade e piazze ai cittadini, promuovere la qualità della vita e creare occasioni di incontro.

Caruso e Penna hanno espresso apprezzamento anche per l’iniziativa di Auser, evidenziando come la tutela della salute e della dignità delle persone possa trovare spazio all’interno di una giornata dedicata allo sport.

L’appuntamento è fissato per domenica 18 ottobre alle ore 9 in piazza dei Bruzi. In vista della gara sarà necessario prestare attenzione alle eventuali modifiche temporanee alla circolazione lungo le strade interessate dal percorso.