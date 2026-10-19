Mattias Rizzotto conquista la terza edizione della Corri Cosenza, la gara podistica su strada di otto chilometri che ha richiamato nel capoluogo bruzio circa 150 atleti appartenenti a 16 società sportive. Nella prova femminile si è imposta Sabrina Gioberti, mentre la classifica per società ha premiato la Cosenza K42.

All’indomani della manifestazione, il sindaco Franz Caruso ha annunciato che la corsa tornerà nella primavera del 2027, con l’obiettivo di consolidarne la presenza nel calendario sportivo cittadino.

Mattias Rizzotto vince in 23 minuti e un secondo

La vittoria assoluta è andata al ventenne crotonese Mattias Rizzotto, atleta della Scuola Atletica Krotoniate e studente dell’Università della Calabria. Rizzotto ha completato i sette giri del circuito cittadino, con arrivo in corso Umberto, fermando il cronometro sul tempo di 23 minuti e un secondo.

Alle sue spalle si sono classificati due portacolori della Cosenza K42: Silvio Licastro, secondo in 24’29”, e Giuseppe Gagliardi, terzo con il tempo di 24’47”.

Sabrina Gioberti prima nella gara femminile

La prova femminile è stata vinta da Sabrina Gioberti della Kos Cosenza, arrivata al traguardo in 33’23”. Seconda posizione per Sabrina Reda della Cosenza K42, che ha concluso in 34’09”.

Il terzo posto è stato assegnato ex aequo a Noemi Baldino e Nuccia Fondacaro, entrambe accreditate del tempo di 34’35”.

La Cosenza K42 conquista la classifica per società

Nella graduatoria riservata alle società sportive si è imposta la Cosenza K42 con 2.122 punti. La Kos Running ha ottenuto il secondo posto con 1.131 punti, mentre la Marathon Cosenza ha chiuso in terza posizione con 567 punti.

Alla manifestazione hanno partecipato complessivamente 16 società provenienti anche da altre aree della Calabria e da fuori regione.

Caruso annuncia la prossima edizione

Il sindaco Franz Caruso ha espresso soddisfazione per la partecipazione registrata, sottolineando il valore sportivo e sociale dell’iniziativa.

«La Corri Cosenza è molto più di una competizione sportiva: è un’occasione per vivere la città, promuovere il benessere e rafforzare quei legami di comunità che rappresentano una ricchezza fondamentale per il nostro territorio», ha dichiarato il primo cittadino.

Caruso ha quindi annunciato il ritorno della manifestazione: «La Corri Cosenza tornerà nella primavera del 2027, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente una manifestazione che merita di diventare un appuntamento stabile e sempre più partecipato del calendario sportivo cittadino».

Il sindaco ha ringraziato l’ASD Cosenza K42, le società, gli atleti, la Polizia municipale e quanti hanno collaborato all’organizzazione. Ha inoltre richiamato l’impegno della consigliera comunale delegata allo Sport, Chiara Penna.

Penna: «Recuperata una competizione storica»

Anche Chiara Penna ha parlato di un’edizione riuscita, evidenziando il recupero della tradizione legata alla manifestazione.

«Per la nostra città, questo evento non rappresenta solo agonismo e benessere, ma una vera e propria infrastruttura immateriale per il sociale, capace di generare coesione, educare al rispetto, abbattere le distanze e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità», ha dichiarato la consigliera.

Per la quarta edizione bisognerà attendere la primavera del 2027. Il periodo è stato annunciato dall’Amministrazione comunale, mentre data, percorso e programma saranno definiti successivamente.