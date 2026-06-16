Le date chiave che porteranno al prossimo campionato di Eccellenza e Promozione sono state rese note: dal 7 al 20 luglio è il periodo in cui saranno aperte le iscrizioni mentre la prima giornata di campionato è fissata per il 13 settembre.

Ipotesi fusione

Insomma è tutto (quasi) pronto e con le sedici protagoniste che si stanno già muovendo per programmare il proprio futuro. Qualcosa però potrebbe cambiare nelle prossime settimane, soprattutto nell'ambito proprio delle protagoniste. Come ormai noto, lo Stilomonasterace cederà il suo titolo dopo la splendida annata trascorsa e conclusa al terzo posto.

Di conseguenza potrebbe cambiare la geografia della prossima Eccellenza ma bisogna prima capire come si evolverà tale situazione. Nelle settimane precedenti si era parlato di un interessamento del Locri per quel che riguarda la rilevazione del titolo, la trattativa però si è prima arenata e poi tramontata definitivamente, con la compagine locridea che ha spostato la sua attenzione sul titolo del Taurianova (anch'esso in "vendita") nel campionato di Promozione B e con il quale avrebbe già trovato l'accordo. Stilomonasterace però che sta guardando su più fronti e, dopo l'interruzione della trattativa con il Locri, rimane in piedi un'altra ipotesi. Noto ormai come il Corigliano sia alla ricerca di un titolo o un'opportunità per accaparrarsi un posto in Eccellenza.

Il club cosentino, come imporrebbe il regolamento, cercava inizialmente dei titoli di squadre della sua stessa provincia. Ricerca però che non è andata a buon fine. Parallelamente, però, i colloqui con lo Stilomonasterace ci sono stati nell'ottica di un'ipotetica fusione. Se il titolo infatti deve essere ceduto/venduto solo tra squadre della stessa provincia, diverso sarebbe il discorso della fusione dal momento che si potrebbe fare tra due compagini concordanti. Rimane dunque in piedi tale ipotesi e con il Corigliano che potrebbe "inglobare" lo Stilomonasterace.