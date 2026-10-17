Domenica 18 ottobre la giornata formativa organizzata da Aiac Calabria e Aiac Cosenza con la Divisione Calcio a 5 della Lnd. Cento posti disponibili, iscrizione obbligatoria
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Allenamento a porte aperte della Nazionale italiana di calcio a 5 e clinic formativo per allenatori. È il programma di domenica 18 ottobre al PalaPirossigeno di Rende, dove Aiac Calabria, in collaborazione con Aiac Cosenza, organizza il Futsal Clinic.
L’evento è aperto a tutti, con 100 posti disponibili, e si svolge con la Lnd – Divisione Calcio a 5 nell’ambito del progetto «Coach». Partecipa anche l’associazione Scopriamo l’Autismo, impegnata nel sostegno alle persone con disturbo dello spettro autistico.
Il programma
La giornata si aprirà alle 10.30 con l’allenamento della Nazionale. Dopo la pausa pranzo delle 13, sono previsti i saluti istituzionali di Girolamo Mesiti, presidente di Aiac Calabria, e Claudio Tuoto, presidente di Aiac Cosenza.
Seguiranno gli interventi tecnici: alle 14 dell’allenatore Fulvio Colini e alle 15 di Alfredo Paniccia, commissario tecnico della Nazionale femminile. La chiusura è prevista alle 16.30.
L’iscrizione è obbligatoria sul sito myaiac.it. Per informazioni: calabria@assoallenatori.it.