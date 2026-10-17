La Provincia di Cosenza ha premiato Mario Scigliano, giovane atleta cosentino che ha conquistato la medaglia di bronzo nella specialità High Jump, categoria juniores maschile, ai Campionati italiani di Inline Freestyle 2026, disputati a Roma dal 9 al 19 luglio.

Scigliano è stato ricevuto nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia, dove il vicepresidente Federico Belvedere gli ha consegnato una pergamena a nome dell’Ente.

«La medaglia di bronzo conquistata da Mario Scigliano ai Campionati Italiani di Inline Freestyle rappresenta motivo di grande orgoglio per tutta la Provincia di Cosenza», ha dichiarato il presidente Biagio Faragalli. «Come Ente, crediamo fortemente nel valore educativo e sociale dello sport e nella necessità di sostenere le nuove generazioni, offrendo loro occasioni di crescita e valorizzazione».

«Dietro una medaglia ci sono sacrifici, allenamenti, costanza e la capacità di credere nei propri obiettivi anche quando il percorso è impegnativo», ha affermato Belvedere. «Il nostro augurio è che possa continuare a crescere, raggiungere nuovi traguardi e diventare un esempio positivo per tanti altri ragazzi che coltivano una passione sportiva».