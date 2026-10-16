Oltre 400 giovani schermidori e undici medaglie conquistate dagli atleti calabresi. Si è chiusa con un bilancio positivo la prima prova interregionale GPG ospitata dal 9 all’11 ottobre al PalaPirossigeno di Rende.

La Calabria ha ottenuto complessivamente un oro, due argenti e otto bronzi nelle gare di fioretto e spada. Il risultato più importante è arrivato nella spada Maschietti, con la vittoria di Vincenzo Cipolla del Club Scherma Cosenza.

La manifestazione è stata organizzata dal Club Scherma Cosenza e ha coinvolto atleti provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia.

Tre giornate dedicate alla scherma giovanile

Il programma comprendeva la prima prova interregionale del Gran premio giovanissimi Under 14 nelle sei armi, le gare della nuova categoria Juniores di spada riservata ai quattordicenni e le prove dimostrative per Prime Lame ed Esordienti.

Fioretto, spada e sciabola hanno animato il PalaPirossigeno per l’intero fine settimana, coinvolgendo atleti, tecnici, famiglie e accompagnatori.

Le attività dimostrative hanno permesso ai bambini più piccoli di vivere una prima esperienza in pedana in un contesto non agonistico, dedicato alla conoscenza della disciplina e alla condivisione.

Cipolla vince nella spada Maschietti

Il principale successo calabrese è arrivato nella spada Maschietti. Vincenzo Cipolla ha conquistato la medaglia d’oro superando in finale Francesco Farinola del Club Scherma Taranto.

Il podio ha visto altri due rappresentanti del Club Scherma Cosenza: Riccardo Perri e Mattia Caparrotta, entrambi medaglia di bronzo.

Nella spada Giovanissime, Geraldina Speranza ha ottenuto l’argento dopo la finale contro Paola Forziati del Club Sportivo Partenopeo. Nella stessa categoria è salita sul terzo gradino del podio Rebecca Scalisi della Polisportiva Scherma Corigliano.

Le medaglie nel fioretto e nella spada

Nel fioretto, Arianna Cuzzola del Circolo Scherma Lametino ha conquistato l’argento nella categoria Bambine.

Sono arrivati tre bronzi con Daniele Cittadino tra i Maschietti, Gioele Rao tra i Giovanissimi e Amelie Signore nella categoria Ragazze-Allieve.

Nella spada Juniores femminile ha ottenuto il bronzo Michela De Bartolo del Club Scherma Cosenza. Terzo posto anche per Antonio Scalisi della Polisportiva Scherma Corigliano nella spada Ragazzi-Allievi.

L’organizzazione al PalaPirossigeno

Il Club Scherma Cosenza ha curato l’accoglienza dei partecipanti e predisposto il servizio tecnico per il controllo delle armi, gli aggiornamenti online dei risultati e una rete di strutture ricettive convenzionate tra Rende e Cosenza.

L’evento ha ricevuto il patrocinio della Regione Calabria, della Provincia di Cosenza e dei Comuni di Rende e Cosenza, oltre al sostegno di sponsor privati.

La prova interregionale ha aperto la stagione agonistica 2026-2027 della scherma giovanile calabrese. Le prossime gare consentiranno di valutare il percorso dei giovani atleti verso gli appuntamenti regionali e nazionali.