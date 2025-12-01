Si è tenuto lo scorso mercoledì, presso il Ristorante della Camera dei Deputati, l’evento “Calabria Autentica”, la prestigiosa degustazione promossa dall’On. Domenico Furgiuele e dedicata alla valorizzazione di prodotti, sapori e identità del territorio calabrese.

L’iniziativa, guidata e coordinata dalla Dott.ssa Danila Lento, è stata concepita non come una semplice esposizione, ma come un vero racconto di territorio. L’evento ha portato nel cuore delle istituzioni italiane le eccellenze gastronomiche che rappresentano la storia, la tradizione e l’evoluzione contemporanea della Calabria.

Tra i protagonisti dell’evento, il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna, rappresentato da Chef Francesca Mannis, invitata a esprimere la Calabria attraverso la sua profonda esperienza nella mixology.

Per l’occasione, Chef Mannis ha presentato “Spirito Calabrese”, un long drink da aperitivo ideato in esclusiva per l’evento e concepito per raccontare la regione in un bicchiere. Il cocktail interpreta il territorio attraverso alcune delle sue botaniche più autentiche e delle sue eccellenze liquoristiche:

• Amaro De Luca, con note erbacee di elicriso, acetosa e tarassaco, armonizzate da liquirizia e cannella;

• Ilyos Passito delle Cantine Lento, che dona dolcezza e intensità aromatica;

• Gin Hera, caratterizzato dalla freschezza della limetta, il più antico agrume della Calabria, dona corpo e struttura;

• Spremuta di lime, che sostiene e sfuma gli ingredienti mediante la sua acidità;

• Miele al peperoncino, per un tocco vivace e sorprendente;

• Bergotto, frizzante e leggero armonizza tutti gli ingredienti e conferisce un profumo ricercato;

• Cedrata, per aggiungere complessità e profondità finale.

A completare il drink, una decorazione simbolica: un rametto di liquirizia Amarelli, emblema storico del territorio ionico. Il risultato è un cocktail dal profumo deciso, persistente e identitario: un autentico omaggio alle tradizioni calabresi, reinterpretate in chiave contemporanea.

Chef Francesca Mannis, nota per la sua doppia competenza tra cucina e mixology, ha portato a Montecitorio uno stile che unisce tecnica, ricerca e narrazione sensoriale, contribuendo a presentare la Calabria come una regione ricca di eccellenze e visioni innovative. Ha condiviso la sua conoscenza con i presenti anche attraverso il suo libro “Storie da Bere”, ulteriore testimonianza del suo impegno nella divulgazione della cultura del bere miscelato e delle tradizioni calabresi.

“Calabria Autentica” ha rappresentato anche un importante momento di incontro tra produttori, istituzioni e professionisti del settore.

L’iniziativa ha rilanciato un messaggio chiaro: la Calabria possiede un patrimonio enogastronomico che merita di essere raccontato, tutelato e promosso con orgoglio.

Il Riva Restaurant, attraverso la partecipazione di Chef Mannis, rinnova il suo impegno nella valorizzazione del territorio e nella diffusione della cultura culinaria calabrese, sia in ambito locale che nazionale.