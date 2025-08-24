Social
L’artista

Alfa celebra il nuovo album con un tatuaggio dell'artista del Black Citrus Tattoo di Santa Maria del Cedro

La scelta arriva in un periodo straordinario per Alfa: il nuovo album “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” ha conquistato un risultato storico, ovvero la #1 contemporaneamente nella classifica italiana album, nei formati fisici e nei singoli, per 3 settimane di fila
Francesca Lagatta
Alfa celebra il\u00A0nuovo album con un tatuaggio dell'artista del Black Citrus Tattoo di Santa Maria del Cedro\n
In memoria

Addio a Pippo Baudo, il Maestro della televisione italiana: un ricordo personale da un backstage in Calabria

Il racconto di un incontro indimenticabile durante la Rassegna Euromediterranea del Cinema di Sangineto del 2007, tra palco, musica e la guida esperta di colui che ha segnato la storia del varietà italiano
Francesco Occhiuzzi
Addio a Pippo Baudo, il Maestro della televisione italiana: un ricordo personale da un backstage in Calabria\n
Attualita

Rosa da Acri conquista Rai Uno: 100mila euro vinti ad Affari Tuoi

Originaria di Cava di Melis e residente ad Acri, Rosa trionfa nel programma di Rai Uno condotto da Stefano De Martino. La vittoria arriva indovinando la regione fortunata: le Marche
Francesco Spina
Rosa da Acri conquista Rai Uno: 100mila euro vinti ad Affari Tuoi
Attualita

Acri, studenti dell’Istituto Julia-Falcone in visita alla "Green Island" Anas sull'A2

L’uscita ha consentito ai ragazzi di immergersi in un contesto di ricerca e innovazione, osservando da vicino le tecnologie applicate alla sostenibilità e alla gestione delle infrastrutture stradali.
Francesco Spina
Acri, studenti dell’Istituto Julia-Falcone in visita alla \"Green Island\" Anas sull'A2

Italia Mondo

Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo
Società

Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini
Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi
