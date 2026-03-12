Dopo mesi di lavoro meticoloso dietro le quinte, l’artista Diego Fuoco — professionista nel settore dell'intrattenimento con la sua agenzia di eventi e comunicazione — segna un nuovo importante traguardo con l'uscita del brano "Ce verimm' ancora", disponibile da poche ore su YouTube.

Il brano, interamente scritto da Diego Fuoco, non è solo una nuova uscita discografica, ma il racconto di una trasformazione profonda. L'opera nasce da una storia vera che l'artista ha sentito l'esigenza di narrare e condividere proprio sotto le forme di questo brano, trasformando vissuti personali e riflessioni profonde in pura energia creativa.

La produzione musicale è stata affidata al suo carissimo amico Marco Pascuzzo, che ha curato l'arrangiamento e ha affiancato l'artista nella realizzazione del brano. Il videoclip ufficiale vede come protagonisti Kevin Russo e Simona De Luca, amici stretti di Diego che si sono prestati con passione per dare un volto alle emozioni del testo.

Un ringraziamento forte e sentito va alle location Adesso Pasta e Villa Pergamena, che hanno ospitato le riprese del video offrendo lo scenario perfetto per questo progetto.

Il responso del pubblico è stato immediato: in meno di 24 ore dalla pubblicazione, il video ha già superato le 1.100 visualizzazioni, segno di un legame forte tra l'artista e il suo pubblico. Un debutto che prepara il terreno per il prossimo grande appuntamento: dal 27 marzo, infatti, "Ce verimm' ancora" sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming digitale, come Spotify e Apple Music.

Con questo brano, Diego Fuoco conferma la sua capacità di tradurre le emozioni in testi autentici, invitando chiunque lo ascolti a ritrovare la propria forza interiore.