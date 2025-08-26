A Rende e Corigliano-Rossano arrivano le auto elettriche e ibride del brand cinese, sinonimo di tecnologia, sicurezza e innovazione. Un’alleanza strategica che consolida il ruolo del Gruppo come punto di riferimento nel settore automotive e accompagna la transizione ecologica del territorio calabrese

Il Gruppo Chiappetta, storico protagonista del settore automotive in Calabria, annuncia l’ingresso ufficiale del marchio BYD – Build Your Dreams, leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici e ibridi plug- in.

Con oltre 30 anni di attività e una presenza consolidata tra Rende e Corigliano-Rossano, il Gruppo Chiappetta è concessionario ufficiale dei marchi Ford, Volkswagen, Nissan, Skoda, Renault, Dacia e Toyota. Con l’acquisizione del brand BYD, il Gruppo Chiappetta amplia la propria offerta compiendo così un passo strategico verso il futuro della mobilità, rafforzando il proprio impegno nella transizione ecologica e confermandosi punto di riferimento nel territorio.

Un’alleanza strategica per un futuro sostenibile

L’accordo con BYD, primo costruttore globale di veicoli a basse emissioni, rappresenta una svolta per il mercato calabrese: da oggi, i clienti potranno accedere a una gamma di auto elettriche e ibride all’avanguardia, sinonimo di tecnologia, innovazione, qualità e rispetto per l’ambiente.

In Italia, BYD è presente con una gamma completa sia elettrica che ibrida con tecnologie all’avanguardia, pensata per soddisfare ogni esigenza di mobilità:

BYD Dolphin Surf: La City Car elettrica, compatta e accessibile

BYD Dolphin: la city car elettrica agile e versatile

BYD Atto 2: il city SUV più completo del mercato

BYD Atto 3: ll SUV elettrico compatto, potente ed efficiente

BYD Seal: La berlina elettrica sportiva smart e reattiva

BYD Seal U: Il SUV 100% elettrico che offre spazio, comfort e comodità

BYD Seal U DM-i: il SUV ibrido plug-in con 1.125km di autonomia

BYD Sealion 7: potenza e prestazioni 100% elettriche

BYD Tang: SUV elettrico a 7 posti con trazione integrale a trazione integrale AWD

E non è tutto: sono in arrivo numerosi nuovi modelli, sia ibridi che elettrici, destinati ad arricchire ulteriormente l’offerta BYD in Italia e in Europa. L’obiettivo del brand è quello di offrire soluzioni versatili e accessibili a un pubblico sempre più ampio, in linea con le nuove esigenze di mobilità sostenibile.

L’intera gamma BYD rappresenta il meglio della tecnologia cinese, con batterie BYD Blade Battery riconosciuta come una delle batterie per auto elettriche più sicure al mondo, progettata per lunga autonomia, sicurezza elevata e design all’avanguardia.

A conferma della sua visione a lungo termine, BYD ha annunciato l’imminente apertura di due nuove fabbriche in Europa, interamente dedicate alla produzione di veicoli per il mercato europeo. Un investimento strategico che testimonia l’impegno del colosso cinese nel rafforzare la propria presenza in Europa, migliorare la catena logistica e garantire un servizio sempre più efficiente e vicino al cliente finale.

Inoltre, la crescente curiosità e richiesta che si registra intorno al brand BYD conferma che il mercato è pronto per accogliere questa rivoluzione.

“Accogliere BYD nel nostro Gruppo è una scelta che guarda al futuro. Viste le grandi richieste intorno al brand, il nostro obiettivo è trasformare questo interesse in un’opportunità per i nostri clienti, portando in Calabria veicoli elettrici all’avanguardia, in grado di coniugare prestazioni, design e sostenibilità, che accompagnino il territorio in un cambiamento concreto”, afferma Marco Chiappetta, Brand Manager BYD per il Gruppo Chiappetta.

Per ulteriori informazioni: https://www.gruppochiappetta.it/byd/gamma-byd/