Un’iniziativa svedese trapiantata in Calabria per la cura attiva dell’ambiente urbano. Si chiama “Plogging”. Questo neologismo green deriva dalla fusione del verbo svedese «plocka upp» (raccogliere) e la comunissima espressione anglosassone “jogging” che sta per “correre”, o, più correttamente, “camminare spediti”. Il Plogging consiste nel correre e, contemporaneamente, raccogliere i rifiuti. Questo particolare sport animerà la mattina di domenica 15 marzo a partire dalle 9,30 e sarà l’aspetto originale di “Puliamo il mondo alla scoperta dei quartieri-Prima edizione di Rende Plogging”, la manifestazione ideata da Legambiente e rivisitata in chiave cittadina.
L’iniziativa, organizzata dal Comune di Rende in collaborazione con Calabra Maceri, si snoderà su tre percorsi studiati tutti attorno al Municipio, via Rossini e Villaggio Europa che si distinguono per fasce d’età e livelli di difficoltà.
“Puliamo il mondo”, che fa parte delle politiche attive di tutela dell’ambiente promosse dall’Amministrazione guidata dall’On. Sandro Principe ed è stata promossa dall’Assessore Andrea Cuzzocrea, gode di importanti patrocini di enti nazionali come il Coni, Legambiente, Cisambiente e Csain Calabria. “Puliamo il mondo” ha, inoltre, il sostegno diretto dell’Assessorato all’Ambiente e dell’Assessorato allo Sport del Comune di Rende. La sua realizzazione è possibile grazie alla partecipazione attiva di diverse realtà locali, tra cui: Asc Comprensorio Popolare Villaggio Europa, Asd Villaggio Europa Ceep, Agesci San Carlo Borromeo e Rende Servizi.