A Palazzo dei Bruzi riunione operativa con assessori, tecnici e gestori dei servizi. Il sindaco: «Non è ancora la città che voglio»

La pulizia di Cosenza e il decoro urbano finiscono al centro di un vertice operativo convocato a Palazzo dei Bruzi dal sindaco Franz Caruso. Una riunione dedicata alla gestione dei rifiuti, alla manutenzione delle aree cittadine e alle criticità ancora presenti sul territorio, con una richiesta chiara da parte del primo cittadino: migliorare gli standard e imprimere un cambio di passo visibile.

All’incontro hanno preso parte gli assessori Valentina Varchera e Gianluca Orrico, il dirigente del settore Ambiente Giovanni Ramundo, i direttori esecutivi del contratto di Ecologia Oggi e delle cooperative incaricate dei servizi, Carmen Trotta e Antonio Moretti, insieme ai direttori operativi del contratto Francesco Altomare, per il servizio di igiene urbana, e Antonio Lupinacci, per il servizio di decoro urbano.

Caruso: «La situazione non mi soddisfa completamente»

Nel corso della riunione, il sindaco ha espresso la necessità di alzare ulteriormente il livello della pulizia cittadina. Pur riconoscendo alcuni miglioramenti rispetto al passato, Caruso ha sottolineato che gli obiettivi dell’Amministrazione comunale non sono ancora stati pienamente raggiunti.

«Ho effettuato diversi sopralluoghi – ha affermato Franz Caruso – e la situazione non mi soddisfa completamente. Certamente la città è oggi più pulita rispetto a quella che abbiamo trovato e si registrano risultati concreti e apprezzabili in diversi ambiti, soprattutto nel centro storico e in alcune aree cittadine dove gli interventi di pulizia e manutenzione hanno restituito maggiore decoro e vivibilità. Tuttavia, non è ancora la città che voglio».

Il messaggio è rivolto all’intera filiera dei servizi ambientali: dalle ditte incaricate agli uffici comunali, fino ai controlli sul corretto conferimento dei rifiuti.

Erba infestante, rifiuti e criticità da eliminare

Particolare attenzione è stata dedicata alla presenza di erba infestante in alcune aree urbane e alla necessità di garantire un decoro più uniforme in tutti i quartieri. Il sindaco ha chiesto che le situazioni critiche vengano affrontate in modo strutturale, senza interventi occasionali o discontinui.

«Con le risorse messe a disposizione e la forza lavoro impiegata – ha ribadito Caruso – mi aspetto molto di più. Le situazioni di criticità devono essere eliminate definitivamente. È un cambio di passo sostanziale quello che chiedono i cittadini e che io pretendo».

Il primo cittadino ha comunque riconosciuto l’impegno degli operatori e delle cooperative che lavorano quotidianamente sul territorio, evidenziando che i miglioramenti già registrati rappresentano una base da cui partire per ottenere risultati più incisivi.

Possibile incremento economico per le cooperative

Nel quadro della riorganizzazione dei servizi, l’Amministrazione comunale sta valutando anche la possibilità di prevedere un incremento economico a favore delle cooperative incaricate delle attività di pulizia e decoro.

Un investimento che, nelle intenzioni del Comune, dovrà però tradursi in risultati concreti: maggiore efficienza, presenza più capillare sul territorio e interventi percepibili dai cittadini nella vita quotidiana.

La linea indicata da Caruso è dunque quella di rafforzare il servizio, ma legando eventuali risorse aggiuntive a un miglioramento reale della qualità urbana.

Controlli più rigorosi e attenzione ai condomini

Durante l’incontro, anche gli assessori Varchera e Orrico hanno segnalato alcune problematiche che richiedono interventi immediati. Tra queste, la presenza di auto abbandonate in diverse zone della città, fenomeno che incide sul decoro e sulla vivibilità degli spazi pubblici.

È stata inoltre definita una nuova fase di controlli più rigorosi, con il coinvolgimento della Polizia Municipale, soprattutto per verificare il corretto conferimento dei rifiuti nei condomini. Secondo quanto emerso, molti complessi residenziali non utilizzerebbero ancora in modo adeguato i mastelli destinati alla raccolta differenziata.

Il tema della collaborazione dei cittadini resta quindi centrale. La qualità del servizio, infatti, passa anche dal rispetto delle regole di conferimento e dalla responsabilità quotidiana di residenti, amministratori di condominio e attività.

«Il decoro è il primo biglietto da visita della città»

La riunione si è conclusa con l’impegno ad aprire una fase più stringente sul controllo e sull’organizzazione dei servizi. Per il sindaco, il decoro urbano non è un aspetto secondario, ma una parte essenziale dell’immagine e della qualità della vita cittadina.

«Dobbiamo offrire della città l’immagine che merita – ha concluso Franz Caruso – È necessario fare tutto quanto occorre affinché ciò avvenga. Il decoro e la pulizia rappresentano infatti il primo biglietto da visita della nostra comunità».