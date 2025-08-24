Livio De Luca, l’architetto di Amantea scelto per la ristrutturazione di Notre-Dame a Parigi

Sezioni Cosenza Menu Group
Nata a Reggio Calabria nel 1976, ha studiato diritto a Messina ma ha sempre preferito le storie ai codici e gli articoli agli atti giudiziari, impegnandosi a perseguire in altro modo il valore della Giustizia. Così, ancora adesso, tra il giornalismo e l’avvocatura sceglie, per passione, ancora il primo.
Trascorre molto tempo a leggere e a scrivere ed è cresciuta nella fucina culturale del Rhegium Julii e nel mondo del volontariato, condividendo tratti del cammino con l’Avo, l’Unitalsi, l’Avis e il coordinamento Diocesano Sbarchi. Aver lasciato il campo di pallavolo è uno dei suoi rimpianti più grandi.
Zia felice di Angela e Elena, ha sempre voluto restare in Calabria per raccontarla. Impegnata in attività di ghostwriter e ufficio stampa per festival ed eventi culturali, collabora anche con la rivista Calabria Letteraria e con il magazine on line del Consiglio Regionale Calabria On web.
Dal 2019 è componente del direttivo Gispe, Gruppo Giornalisti dello Spettacolo, della Calabria. Cura la comunicazione della Del Core Volley Academy e di alcune associazioni di volontariato come l'Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue) e l'Avo (Associazione Volontariato Ospedaliero). In passato è stata anche addetta stampa, e soprattutto attivista per i diritti umani, del gruppo reggino di Amnesty International.
La sua attività giornalistica è iniziata nel 2001 nella redazione reggina de Il Domani della Calabria. Nel 2005 con l’ingresso nella redazione di GS Channel, emittente di Reggio Calabria appena inaugurata, è cominciata la sua esperienza televisiva. Tra i temi di maggiore approfondimento, i beni confiscati e le migrazioni.
Dal 2009 al 2017 ha lavorato nella redazione dell’emittente televisiva Reggio TV, realizzando servizi giornalistici, conducendo il telegiornale e curando trasmissioni di cronaca e attualità, con particolare riferimento a tematiche sociali e culturali. Ha collaborato con le testate on line Strill.it, Liberainformazione.org e Terrelibere.org, con la società di comunicazione di Reggio Calabria LaBeCom e con il settimanale cartaceo Corriere della Calabria.
Nel 2018 e 2019 ha diretto la testata di comunicazione istituzionale Neicomuni.it di Interdata Cuzzola e ha curato l’editing e la promozione del volume “Scioglimento degli Enti Locali per mafia. Excursus storico, presupposti e rimedi” (Interdata Cuzzola - Città del Sole edizioni 2019) di Antonella Chirico, Manuela Calautti e Teresa Parisi.
In passato ha diretto anche la rivista di psicologia Il taccuino di Psiche dell'IMeP e ha collaborato con svariati periodici e riviste come E’ Lifestyle, Lettere meridiane, Sport Turismo e Blue Suite. Musica e lifestyle.
Nel 2012 ha curato, con il collega Domenico Malara, la pubblicazione del volume di Benedetto Tortorici “Domenico e Chiara. Amore e dolore di padre. Brescia 4 marzo 2012” (Città del sole edizioni).