Social
domenica24 agosto2025
domenica24 agosto2025
Luana Costa
Luana CostaGiornalista

Laureata con il massimo dei voti in Scienze della Comunicazione e della Conoscenza all’Università degli studi della Calabria di Cosenza, già a partire dall’anno successivo dal conseguimento dalla laurea intraprende l’attività giornalistica. Risalgono alla primavera del 2012 i primi articoli pubblicati sulle colonne della pagina catanzarese della Gazzetta del Sud, testata sotto la cui ala inizia a prendere confidenza con la professione. Con il trascorrere degli anni passa dai resoconti delle conferenze stampa e dei convegni alla realizzazione di inchieste su temi specifici quali sanità, rifiuti, politica, società municipalizzate e vertenze sindacali. 

Nel luglio del 2015 ottiene l’abilitazione allo svolgimento della professione certificata dall'iscrizione al relativo albo regionale dei giornalisti pubblicisti. A partire da gennaio del 2016 e fino al febbraio del 2017 è stata corrispondente da Catanzaro del quotidiano online Zoom24 con sede a Vibo Valentia. Oltre ad allagare le competenze anche alla sfera della cronaca, l’esperienza è risultata utile ai fini del confezionamento di notizie indirizzate ad una realtà più immediata e dinamica qual è il web.

 

Nel giugno del 2016 stringe una nuova collaborazione con la casa editrice Golfarelli con sede a Bologna, che cura la pubblicazione di periodici e riviste di settore. L’attività che tuttora svolge consiste nella redazione di testi e nella preparazione di interviste capaci di far emergere realtà imprenditoriali di successo nel panorama nazionale.

Cronaca

Regione Calabria, i presunti favori di Daffinà alle cliniche private. E le accuse di peculato a Fortuna, Nardo e Rigoni

11 luglio 2025
Ore 08:36
Regione Calabria, i presunti favori di Daffinà alle cliniche private. E le accuse di peculato a Fortuna, Nardo e Rigoni
Cronaca

Regione Calabria nella bufera, dalla corruzione al peculato: le accuse ad Antonino Daffinà

10 luglio 2025
Ore 12:26
Regione Calabria nella bufera, dalla corruzione al peculato: le accuse ad Antonino Daffinà
Cronaca

Scorcia respinge le accuse e chiarisce: «Nessuna lista d’attesa truccata, quei soldi erano il mio onorario»

7 luglio 2025
Ore 19:15
Scorcia respinge le accuse e chiarisce: «Nessuna lista d’attesa truccata, quei soldi erano il mio onorario»
Cronaca

Tutti i nomi finiti nell'inchiesta sulla Regione Calabria, da Daffinà al prof Unical Nardo

7 luglio 2025
Ore 13:26
Tutti i nomi finiti nell'inchiesta sulla Regione Calabria, da Daffinà al prof Unical Nardo
Cronaca

Blitz alla Regione, corruzione e turbativa d'asta: indagato sub commissario alla depurazione Daffinà

4 luglio 2025
Ore 18:49
Blitz alla Regione, corruzione e turbativa d'asta: indagato sub commissario alla depurazione Daffinà
Cronaca

Regione Calabria "bollente": Guardia di Finanza nel dipartimento Presidenza. Trema la Cittadella

4 luglio 2025
Ore 11:38
Regione Calabria \"bollente\": Guardia di Finanza nel dipartimento Presidenza. Trema la Cittadella
Cronaca

Calabria nella morsa degli incendi: soltanto a giugno oltre 1300 roghi

3 luglio 2025
Ore 17:35
Calabria nella morsa degli incendi: soltanto a giugno oltre 1300 roghi
Cronaca

Catanzaro, scoppio in cucina: ferita una donna

2 luglio 2025
Ore 13:04
Catanzaro, scoppio in cucina: ferita una donna
Cronaca

Lamezia, va al Pronto soccorso ma non vuole aspettare e sfonda a testate il vetro del triage

30 giugno 2025
Ore 09:44
Lamezia, va al Pronto soccorso ma non vuole aspettare e sfonda a testate il vetro del triage
Societa

Epidemia di lingua blu, la Regione Calabria stanzia tre milioni

27 giugno 2025
Ore 19:23
Epidemia di lingua blu, la Regione Calabria stanzia tre milioni