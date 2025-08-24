Social
Pietro Bellantoni
Pietro BellantoniGiornalista

Sono un figlio degli anni 80. Faccio il giornalista ormai da un po' (professionista dal 2009). Dopo aver frequentato la Scuola di giornalismo dell'Università Iulm di Milano, ho scritto per La Stampa, Repubblica Torino, Sette del Corriere della Sera e Corriere della Calabria. Per circa due anni ho lavorato per la trasmissione Tagadà de La7.
Dal febbraio 2018 collaboro con Il Giornale. Da ottobre 2019 sono un giornalista del network LaC.
Sono milanista (purtroppo), nonché un appassionato di Nba e letteratura. Gioco (male) a tennis.

Politica

Simona Loizzo lascia il Consiglio regionale della Calabria: entra Molinaro

5 gennaio 2023
Ore 16:00
Simona Loizzo lascia il Consiglio regionale della Calabria: entra Molinaro
Politica

Simona Loizzo sfiduciata dalla Lega. Gelardi capogruppo in consiglio regionale

20 dicembre 2022
Ore 22:40
Simona Loizzo sfiduciata dalla Lega. Gelardi capogruppo in consiglio regionale
Politica

In Regione infornata di nomine fresche. Ecco i nuovi dirigenti - I NOMI

19 dicembre 2022
Ore 20:23
In Regione infornata di nomine fresche. Ecco i nuovi dirigenti - I NOMI
Politica

In Regione e Parlamento, la Camera dei Deputati diffida la cosentina Simona Loizzo

15 dicembre 2022
Ore 11:44
In Regione e Parlamento, la Camera dei Deputati diffida la cosentina Simona Loizzo
Politica

Alla Regione il Natale porta in dono 1,7 milioni da dividere tra i gruppi politici

15 dicembre 2022
Ore 09:35
Alla Regione il Natale porta in dono 1,7 milioni da dividere tra i gruppi politici
Politica

Deputata e consigliere regionale, Simona Loizzo (Lega) non molla le poltrone

2 dicembre 2022
Ore 08:00
Deputata e consigliere regionale, Simona Loizzo (Lega) non molla le poltrone
Politica

Giunta Occhiuto, Salvini sceglie la cosentina Emma Staine

28 novembre 2022
Ore 20:58
Giunta Occhiuto, Salvini sceglie la cosentina Emma Staine
Politica

Centrodestra in Calabria, occupati i posti di sottogoverno in Regione: i nomi

3 novembre 2022
Ore 07:52
Centrodestra in Calabria, occupati i posti di sottogoverno in Regione: i nomi
Politica

In Regione arriva la "salva-portaborse", la proposta di legge che mette al sicuro gli staff dei politici

27 ottobre 2022
Ore 07:31
In Regione arriva la \"salva-portaborse\", la proposta di legge che mette al sicuro gli staff dei politici
Politica

POLITICHE 2022 | Boschi capolista in Calabria, segue Magorno: accordo tra Renzi e Calenda

19 agosto 2022
Ore 11:07
POLITICHE 2022 | Boschi capolista in Calabria, segue Magorno: accordo tra Renzi e Calenda