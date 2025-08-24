Aula bunker di Lamezia finita nella melma. Operai al lavoro, ma la strada è tutta in salita

Social
Vincenzo Imperitura
Vincenzo ImperituraGiornalista

Specializzato in cronaca nera e giudiziaria, Vincenzo Imperitura, giornalista professionista con anni di esperienza alle spalle, ha iniziato da cronista nelle redazioni di Siderno e Palmi a Calabria Ora, prima di trasferirsi a Roma dove ha collaborato con diverse testate nazione: il Tempo, Il Dubbio, La Presse, Quotidiano Nazionale e Paese Sera.

