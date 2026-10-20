Sessanta squadre e 600 giocatori coinvolti nella nuova edizione del premio. Dieci calciatori del Cosenza entreranno nella selezione del Girone C. Dal 28 dicembre saranno i tifosi rossoblù a esprimere le proprie preferenze

Sessanta squadre, 600 calciatori e migliaia di tifosi chiamati a scegliere i protagonisti della Serie C. Torna per la terza edizione il C Gold Award, il sondaggio nazionale ideato da Affidabile.org per valorizzare i giocatori della categoria e il rapporto tra club e comunità sportive.

L’edizione 2026 prenderà ufficialmente il via lunedì 26 ottobre e coinvolgerà tutti e tre i gironi del campionato, fino alla finale nazionale in programma a gennaio 2027.

Anche il Cosenza sarà protagonista della competizione con dieci calciatori, scelti secondo una suddivisione per ruolo: un portiere, tre difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti.

Dieci rossoblù tra i 600 candidati

Dal 26 al 30 ottobre toccherà alla redazione di Lacasadic.com, testata specializzata sulla Serie C chiamata a rappresentare la stampa sportiva, individuare i protagonisti della nuova edizione.

La valutazione terrà conto delle prestazioni individuali e del percorso professionale dei calciatori. Saranno inoltre scelti tre giocatori, uno per ciascun girone, che accederanno direttamente alla finale nazionale.

I 600 nomi complessivi saranno resi pubblici il 9 novembre.

A quel punto inizierà la fase che coinvolgerà direttamente i tifosi.

Dal 28 dicembre votano i tifosi del Cosenza

Le votazioni partiranno il 16 novembre dal Girone A. Il Cosenza, inserito nel Girone C, entrerà invece nella fase del sondaggio prevista dal 28 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027.

Il calendario prevede il Girone A dal 16 al 28 novembre, il Girone B dal 7 al 18 dicembre e il Girone C dal 28 dicembre al 10 gennaio. La finale nazionale si svolgerà invece dal 18 al 30 gennaio 2027.

I dieci giocatori più votati di ciascun raggruppamento accederanno alla fase conclusiva. A loro si aggiungeranno i tre calciatori scelti direttamente dalla stampa sportiva, per un totale di 33 finalisti.

La partecipazione al sondaggio sarà gratuita. I tifosi rossoblù potranno indicare più giocatori del Cosenza, ma potranno votare una sola volta per la società. Sarà possibile esprimere preferenze anche per calciatori appartenenti alle altre squadre.

Oltre 11mila preferenze nell’ultima edizione

A raccontare la crescita dell’iniziativa sono anche i numeri dell’edizione precedente: 11.099 preferenze espresse da 4.292 tifosi e 427 calciatori, sui 600 selezionati, capaci di raccogliere almeno un voto.

A conquistare il C Gold Award 2025 è stato Christian Dimarco dell’Aurora Pro Patria, con 1.197 preferenze, davanti ad Antonio Prisco, fermatosi a 960, e William Rovida, terzo con 563.

La prima edizione, disputata nel 2024, aveva invece visto primeggiare Leonardo D’Alessio del Milan Futuro.

Il C Gold Award punta così a ritagliarsi uno spazio sempre maggiore nel panorama della Serie C, mettendo al centro non soltanto le prestazioni dei calciatori, ma anche il legame con tifosi e territori. Per il Cosenza la corsa partirà ufficialmente a novembre con la pubblicazione dei dieci nomi, mentre a fine dicembre la parola passerà direttamente al popolo rossoblù.