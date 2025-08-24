Social
Verso il Monopoli

Cosenza, sono 21 i convocati di Buscè in vista del Monopoli

Al rientro c’è Dalle Mura. Subito convocati i nuovi. Assente Kourfalidis dopo il brutto infortunio al ginocchio comunicato ieri.

Alessandro Storino
Cosenza, sono 21 i convocati di Buscè in vista del Monopoli
Le dichiarazioni del tecnico

Verso Monopoli-Cosenza, Buscè: «Nuovi non al top. Punteremo sulla voglia di far bene»

Il tecnico rossoblù alla vigilia dell'esordio in campionato: «Vicini a Kourfalidis. L'augurio è quello di rivederlo, presto, sui campi di calcio»
Alessandro Storino
Verso Monopoli-Cosenza, Buscè:\u00A0«Nuovi non al top. Punteremo sulla voglia di far bene»\n
Novità regolamentare

Serie C al via con una novità storica: ha debuttato il “Var su richiesta”

Il Football Video Support ha fatto il suo esordio ieri nella prima gara della stagione di Serie C tra Livorno e Ternana
Alessandro Storino
Serie C al via con una novità storica: ha debuttato il “Var su richiesta”\n
Pessima notizia

Cosenza, Kourfalidis ko: lesione al legamento crociato del ginocchio destro

Il giovane centrocampistadovrà sottoporsi a intervento chirurgico, recupero stimato in almeno cinque mesi
Redazione
Cosenza,\u00A0Kourfalidis ko: lesione al legamento\u00A0crociato del ginocchio destro\n

Italia Mondo

Società

Società

Sanità

Società

Sanità

Italia Mondo

Società

Società

Sanità

Italia Mondo

Società

Acquisto ufficiale

Calciomercato Cosenza, ufficiale Dametto: formula e durata del contratto

Il difensore arriva dalla Torres, squadra nella quale ha giocato gli ultimi 4 anni ed è stato capitano
Alessandro Storino
Calciomercato Cosenza, ufficiale Dametto: formula\u00A0e durata del contratto\n
Monopoli nel mirino

Cosenza, nuovi acquisti in campo a Monopoli? La situazione

Buscè, che non parlerà in conferenza stampa in accordo con la società, lavora sul campo in vista della 1^ di campionato
Alessandro Storino
Cosenza, nuovi acquisti in campo a Monopoli? La situazione\n
calciomercato

Cosenza, proposte dalla Serie C per Dalle Mura e Caporale

Salernitana e Union Brescia hanno chiesto informazioni al Cosenza sui due difensori della rosa rossoblù
Alessandro Storino
Cosenza, proposte dalla Serie C\u00A0per\u00A0Dalle\u00A0Mura e Caporale\n
Infortunio

Cosenza, stop per Kourfalidis: problema al ginocchio per il greco

Il centrocampista del Cosenza si sottoporrà domani ad una visita specialistica per capire l'entità del problema.

Alessandro Storino
Cosenza, stop per Kourfalidis: problema al ginocchio per il greco
Altro arrivo

Cosenza, altro acquisto vicino: ecco il difensore Dametto dalla Torres

I rossoblù hanno trovato l’accordo per il trasferimento dell’esperto difensore. Si attende l’annuncio ufficiale

Alessandro Storino
Cosenza, altro acquisto vicino: ecco il difensore Dametto dalla Torres
Mancato lutto a Monopoli

Cosenza, reintegrato il team manager Perna. Ma il caso non è chiuso

In Via Conforti si vuole fare chiarezza su quello che è successo domenica scorsa a Monopoli e capire se ci sono altre responsabilità
Alessandro Storino
Cosenza, reintegrato il team manager Perna. Ma il caso non è chiuso\n
Nuovo acquisto

Contiliano firma col Cosenza: ecco tutti i dettagli

Il centrocampista classe 2004 arriva da svincolato dopo l’esperienza a Carpi. Contratto fino al 2027, sarà subito a disposizione di mister Buscè
Redazione
Contiliano firma col Cosenza: ecco tutti i dettagli\n
Arrivo ufficiale

Cosenza, ufficiale l’arrivo di Ferrara: il comunicato dei rossoblù

Il calciatore si trasferisce dal Benevento al Cosenza in prestito con diritto di riscatto a favore dei rossoblù
Alessandro Storino
Cosenza, ufficiale l’arrivo di Ferrara: il comunicato dei rossoblù\n
Futuro in bilico

Cosenza, Gargiulo in attesa: la situazione del centrocampista

Il centrocampista fuori, per propria scelta, da ogni progetto del Cosenza, aspetta una chiamata dalla B che però non arriva
Alessandro Storino
Cosenza,\u00A0Gargiulo\u00A0in attesa: la situazione del centrocampista\n
Comunicato ufficiale

La Curva Sud del Cosenza: «Presenti solo in trasferta e non al Marulla»

Presa di posizione della Curva Sud del Cosenza contro la gestione Guarascio: «Società gestita con arroganza come se fosse un affare di famiglia»

Alessandro Storino
La Curva Sud del Cosenza: «Presenti solo in trasferta e non al Marulla»
Volto nuovo in arrivo

Cosenza, doppio colpo in arrivo: Ferrara e Contiliano

Il Cosenza ha messo le mani su Antonio Ferrara, difensore del Benevento, e Nicolò Contiliano, svincolato, ex Carpi e Spal

Alessandro Storino
Cosenza, doppio colpo in arrivo: Ferrara e Contiliano
Ripensamento

Calciomercato: Cosenza-Turco, riflessioni in corso ed affare che va in ghiaccio

Il club silano ha comunicato all’attaccante che al momento sta cercando altre caratteristiche in prima linea. Trattativa in standby
Alessandro Storino
Calciomercato: Cosenza-Turco, riflessioni\u00A0in corso ed affare che va in ghiaccio\n
La scelta di campo

Cosenza Calcio, Benedetto Pugliese nuovo responsabile del settore giovanile

Il primo commento: «C’è da lavorare sodo e con impegno ed è ciò che faremo già da oggi e senza risparmiarci»
Redazione
Cosenza Calcio, Benedetto Pugliese nuovo responsabile del settore giovanile\n
Nuovo addio

Cosenza, anche lo speaker Piero Tucci lascia la società rossoblù

Tucci è stata la voce del “San Vito – Marulla” negli ultimi 7 anni. Tramite i social il suo addio al Cosenza Calcio
Alessandro Storino
Cosenza, anche lo speaker Piero Tucci lascia la società\u00A0rossoblù\n
Brutta figura

Cosenza, brutta figura a Monopoli: senza lutto al braccio per Padre Fedele

La Lega Calcio aveva autorizzato il nastro nero al braccio per i calciatori del Cosenza, richiesto per la morte di Padre Fedele. 
Alessandro Storino
Cosenza, brutta figura a Monopoli: senza lutto al braccio per Padre Fedele\n
Mercato in uscita

Cosenza, serve una cessione per sbloccare anche le entrate

In casa rossoblù c’è necessità di un’uscita, tra Ricciardi e Dalle Mura, per far sì che si possa anche operare in ingresso
Alessandro Storino
Cosenza, serve una cessione per sbloccare anche le entrate\n
Calciomercato nel vivo

Cosenza, in quattro nel mirino per accontentare Buscè

Dopo le parole di ieri del tecnico, la società decisa a velocizzare le trattative in entrata per rafforzare la squadra
Alessandro Storino
Cosenza, in quattro nel mirino per accontentare Buscè\n
Le parole del tecnico

Monopoli-Cosenza, Buscè: «Fatto il massimo ma servono subito rinforzi»

Le parole dell'allenatore del Cosenza al termine del ko per 1-0 subìto a Monopoli dai suoi: «Nello spogliatoio ho ringraziato i ragazzi»

Alessandro Storino
Monopoli-Cosenza, Buscè: «Fatto il massimo ma servono subito rinforzi»
Promossi e bocciati

Monopoli-Cosenza, le pagelle: D’Orazio bene da braccetto, male Kouan e Arioli

L’attacco è sterile con il nuovo arrivato Cannavò che entra dalla panchina e prova a rivitalizzarlo. Bene Vettorel
Alessandro Storino
Monopoli-Cosenza, le pagelle: D’Orazio bene da braccetto, male Kouan e Arioli
L’ESORDIO DEI ROSSOBLU’

Tirelli punisce il Cosenza a Monopoli. Lupi ad un passo dal pari nel finale

In zona Cesarini, infatti, il portiere pugliese Piana è super prima su Begheldo e poi su Cimino. Gli uomini di Buscè eliminati dalla Coppa Italia
Alessandro Storino
Tirelli punisce il Cosenza a Monopoli. Lupi ad un passo dal pari nel finale
1
...