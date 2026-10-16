Il Cosenza ha ritrovato la vittoria sul campo del Picerno e, insieme ai tre punti, anche il gol di Sofiane Achour. L'attaccante franco-algerino, tornato titolare dopo 51 giorni, ha firmato la rete del momentaneo pareggio prima della rimonta completata dai rossoblù. Un'iniezione di fiducia importante per il calciatore e per una squadra che cerca di risalire la classifica. Intervistato da La Gazzetta del Sud, Achour ha sottolineato l'importanza del successo ottenuto in terra lucana.

Le parole di Achour a La Gazzetta del Sud

«Questi tre punti sono fondamentali, sia per il morale sia per la classifica. Abbiamo disputato una gara completa per cattiveria e duelli vinti, ed è da qui che dobbiamo ripartire. Secondo me, è già da un po' di tempo che stiamo lavorando bene in allenamento e in partita, ma non riuscivamo a raccogliere i punti che meritavamo. Stiamo vivendo la settimana emotivamente in modo diverso». Per Achour si è trattato di un ritorno importante dal primo minuto, dopo che nella seconda parte della scorsa stagione aveva trovato maggiore spazio durante la gestione Buscè. L'attaccante, però, non ha cambiato il suo modo di affrontare il lavoro quotidiano. «Cerco sempre di fare quello che dipende da me. In allenamento mantengo un livello di attenzione, concentrazione e impegno alto, così quando vengo chiamato in causa sono sempre pronto. So che il mister deve fare delle scelte, fa parte del suo lavoro, ma so anche che la società, lo staff e il direttore riconoscono il mio valore sia come giocatore sia come uomo. Sono consapevole delle mie qualità», ha spiegato, evitando polemiche. Achour ha poi chiarito di essere disponibile a ricoprire diverse posizioni nel reparto offensivo: «Posso giocare in qualsiasi posizione, sia da prima che da seconda punta. Penso di averlo dimostrato». Poi il passaggio sugli obiettivi personali e collettivi: «L'obiettivo personale ogni anno è fare sempre meglio della stagione precedente, ma ora più che mai la priorità assoluta è aiutare il Cosenza a uscire da una posizione di classifica che non merita. Per quello che produciamo, per l'impegno, l'intensità e le occasioni che creiamo meritavamo di avere più punti». Domenica i rossoblù torneranno in campo contro il Team Altamura, formazione reduce dal cambio di allenatore con l'arrivo di Giuseppe Raffaele. Achour invita a concentrarsi soprattutto sulla prestazione della propria squadra: «Prepareremo la gara concentrandoci principalmente su noi stessi e su quello che dobbiamo fare in campo per ottenere il risultato. Non abbiamo riferimenti certi, ma se noi continuiamo a lavorare come stiamo facendo, l'avversario non fa differenza».