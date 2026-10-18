Il Cosenza dura un tempo. Il Team Altamura segna due gol ad inizio ripresa e ringrazia, allungando così in classifica proprio sui rossoblù, che restano davanti solo al Crotone in classifica.

DIFESA

RIZZO: VOTO 6

Forse sul rigore causato poteva essere più attento. Salva i suoi dall’imbarcata con un paio di buone parate su Malcore nel finale.

PASCALAU: VOTO 6

L’unico tra i difensori a salvarsi. Dalla sua parte il Team Altamura non passa mai. Pericoloso anche in area avversaria. Propizia il gol del pari.

DALMAZZI: VOTO 5

Lascia spazi invitanti agli attaccanti ospiti. In bambola quando entra Malcore nella ripresa. Un voto in più per il gol dell’illusorio pareggio a fine primo tempo.

DAMETTO: VOTO 4,5

Assist involontario a Curcio sul primo gol. Poi si fa infilare dall’inserimento di Rosafio dopo pochi secondi dall’inizio della ripresa. Giornata nerissima.

CENTROCAMPO

CLEMENTE: VOTO 5,5

Meno appariscente di altre occasioni. Non riesce ad incidere in fase offensiva, meglio in fase difensiva.

MCJANNET: VOTO 5,5

Primo tempo sulla falsariga di Picerno. Presente e pericoloso in area avversaria. Sparisce completamente nella ripresa.

PALMIERI: VOTO 5,5

La manovra cosentina passa sempre dai suoi piedi. Nel primo tempo gioca una buona gara. Nel secondo, dopo l’uno-due ospite, non trova più il bandolo della matassa.

CONTILIANO: VOTO 5

Confermato sull’out di sinistra. Gioca anch’egli un primo tempo ispirato. Ma non legge bene l’inserimento di Rosafio ad inizio ripresa. Errore fatale.

ATTACCO

ENERGE: VOTO 4,5

Partita negativa. Non la vede mai. Non riesce a lasciare traccia nonostante tocchi diversi palloni. Ci si aspettava una gara ben diversa, anche per ripagare la fiducia di Coppitelli.

ACHOUR: VOTO 5,5

Prima frazione arrembante. Si butta su ogni palla, prova a farsela dare ed impegnare la difesa ospite, in perenne allarme con lui intorno. Nel secondo tempo però sparisce e non ha più possibilità di rendersi utile.

ALMAVIVA: VOTO 5

Lo si vede solo una volta, nel primo tempo, quando scambia bene con McJannet fermato all’ultimo. Troppo poco.

ALLENATORE

COPPITELLI: VOTO 5

La sua squadra approccia bene e, stranamente, reagisce anche alla grande dopo lo svantaggio. Incredibile però l’approccio alla ripresa, fatale per il ko odierno. C’è da lavorare tantissimo perché certe fragilità non sono ammesse.

SUBENTRATI

PALAZZINO: VOTO 5

Palla sanguinaria persa in occasione del rigore ospite. Non si riprende più.

BARONE: VOTO 6

Entra sull’1-3 e con il suo ingresso il Cosenza passa al 4-4-2. Si piazza sulla sinistra e svolge il suo compitino senza infamia e senza lode.

PETROVIC: VOTO 5,5

Non ha occasioni per tirare in porta. Viene incontro e prova a cucire il gioco. Ma con scarso costrutto.

D’ALENA: VOTO 6

Anche lui può poco visto che entra già sul doppio svantaggio. Quanto meno impegna Perucchini con un bel tiro nel finale.

QUIETO: SV