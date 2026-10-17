Il Cosenza vuole dare continuità alla vittoria conquistata sul campo del Picerno. Alla vigilia della sfida contro l'Altamura, valida per la decima giornata del campionato di Serie C, il tecnico rossoblù Federico Coppitelli è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della squadra, tornata al successo dopo un avvio di stagione complicato.

LA VITTORIA DI PICERNO

«A Picerno i ragazzi hanno mostrato carattere e personalità. Hanno avuto la forza di ribaltare il risultato. La vittoria è stata gratificante soprattutto per gli sforzi profusi in questi mesi, però sappiamo che è solo un punto di partenza. Siamo molto concentrati su quello che dobbiamo fare, non su quello che abbiamo fatto, pienamente consapevoli di meritare di più. La squadra è sempre unita e compatta. Soprattutto nelle ultime settimane abbiamo sempre fatto prestazioni tutto sommato corrette. Foggia, Bari e Scafatese sono state partite nelle quali, onestamente, meritavamo qualcosa in più».

IL PROSSIMO AVVERSARIO

«L'Altamura è una squadra di grande qualità, che scende in campo con un nuovo allenatore. Per questo è difficile avere dei riferimenti e fare pronostici. Ha sicuramente un comparto offensivo forte e aggressivo. Dobbiamo essere vigili, siamo determinati a fare il nostro percorso di scalata nella classifica. È stata una settimana importante perché abbiamo lavorato con una forte consapevolezza della nostra identità. Dobbiamo mantenere alta l'attenzione difensiva, stiamo crescendo e abbiamo ancora ottimi margini. Mi aspetto tanto anche dai ragazzi che adesso stanno giocando meno. Abbiamo bisogno di tutto e di tutti».