Domenica contro l'Altamura, e poi a Savoia, guiderà i rossoblù per la squalifica dell'allenatore. Alla Reggina aveva già sostituito Torrisi dalla panchina, facendo bottino pieno. Ecco chi è

Domenica pomeriggio, nella sfida contro il Team Altamura, sulla panchina del Cosenza ci sarà Danilo Polito. Toccherà al vice di Federico Coppitelli dirigere i rossoblù dalla zona tecnica, complice la squalifica di due giornate rimediata dall'allenatore dopo l'espulsione di Picerno. Uno stop che costringerà Coppitelli a saltare anche la successiva trasferta contro il Savoia. Per Polito, tuttavia, non sarà affatto un debutto assoluto in questo ruolo. Anzi, nel suo passato c’è un precedente decisamente curioso.

Chi è Danilo Polito

Reggino, arrivato a Cosenza la scorsa estate, Polito ha costruito buona parte della propria carriera lavorando dietro le quinte, specializzandosi nell'analisi tattica e nello studio degli avversari. Qualificato a Coverciano e in possesso del patentino UEFA B, ha maturato diverse esperienze nel calcio calabrese, soprattutto con la Reggina, dove ha lavorato nel settore giovanile e successivamente in prima squadra. Con gli amaranto ha collaborato con diversi allenatori, tra cui Bruno Trocini e Alfio Torrisi, ricoprendo il ruolo di collaboratore tecnico e match analyst. Nell'estate del 2026 è arrivata la chiamata del Cosenza, con l'incarico di affiancare Federico Coppitelli nella nuova avventura in Serie C.

Quattro partite e quattro vittorie: il precedente alla Reggina

Nella passata stagione, Danilo Polito ha sostituito Alfio Torrisi sulla panchina della Reggina per quattro partite consecutive, vincendole tutte. Era il gennaio del 2026 e l'allenatore amaranto doveva scontare una squalifica. Polito prese il suo posto in occasione della sfida casalinga contro il Castrumfavara, vinta per 2-0 il 4 gennaio. Una settimana dopo arrivò il successo esterno contro la Nissa per 2-1. Quindi il netto 3-0 rifilato alla Vibonese al Granillo e, infine, la vittoria per 1-0 sul campo della Gelbison, grazie a un rigore trasformato da Barillà nel finale. Quattro gare, dodici punti, otto gol fatti e uno soltanto subito. Un bilancio impeccabile, naturalmente condiviso con il lavoro dello staff e di Torrisi, che continuava a preparare le partite durante la settimana. Polito aveva già avuto un'altra occasione per guidare la Reggina il 22 ottobre 2025, in Coppa Italia di Serie D, nel breve periodo di transizione tra l'esonero di Trocini e l'arrivo di Torrisi. In quella circostanza gli amaranto furono eliminati dalla Nocerina, vittoriosa per 3-2 al Granillo.

Adesso tocca al Cosenza

Curiosamente, anche Polito ha già dovuto fare i conti con il Giudice Sportivo in questa stagione. Espulso durante Giugliano-Cosenza per una frase irriguardosa rivolta alla quaterna arbitrale, era stato squalificato per due giornate, saltando le gare contro Scafatese e Bari. Adesso i ruoli si invertono e sarà lui a prendere il posto del proprio allenatore. Contro l'Altamura il compito sarà quello di dare continuità al successo conquistato lunedì a Picerno, il primo in campionato per i rossoblù. Un'occasione importante per Polito, chiamato a guidare dalla panchina una squadra alla ricerca di conferme. Con la speranza, naturalmente, di poter allungare anche in Serie C quella particolare striscia vincente costruita lo scorso gennaio alla Reggina.