I pugliesi non vincevano da quasi un mese e non avevano mai conquistato i tre punti in trasferta. Anche Foggia e Giugliano hanno approfittato delle difficoltà rossoblù per rilanciarsi.

C'è un altro aspetto che rende ancora più preoccupante il disastroso inizio di stagione del Cosenza. Non sono soltanto le sette sconfitte nelle prime dieci giornate o i cinque punti conquistati a fotografare la crisi dei rossoblù. A colpire è anche la capacità degli avversari di interrompere periodi negativi proprio quando si trovano di fronte la formazione di Federico Coppitelli. L'ultimo esempio è arrivato domenica pomeriggio allo stadio "Ezio Scida", dove il Team Altamura ha conquistato una vittoria per 3-1 che mancava da quasi un mese.

L'Altamura torna a vincere dopo quattro partite

Prima di affrontare il Cosenza, la formazione pugliese non conquistava i tre punti dal 19 settembre, quando aveva superato il Picerno per 2-1. Da allora erano arrivati una sconfitta contro la Scafatese, un pareggio sul campo dell'Audace Cerignola e un altro ko interno contro il Catania. Tre partite consecutive senza successi, nelle quali l'Altamura non aveva realizzato neppure un gol. La trasferta di Crotone ha cancellato tutti questi numeri negativi. I biancorossi hanno segnato tre reti in una sola gara, conquistando la prima vittoria esterna della stagione e portando a casa tre punti particolarmente preziosi nella corsa alla salvezza. Un risultato che ha permesso ai pugliesi di salire a quota 11, distanziando il Cosenza di sei lunghezze. Prima di domenica poi, l'Altamura aveva segnato appena quattro gol in nove partite, con una sola rete realizzata nelle quattro precedenti trasferte. Contro il Cosenza ne sono arrivati tre in novanta minuti.

I precedenti con Foggia e Giugliano

Non è la prima volta che una squadra in difficoltà trova contro i lupi l'occasione per rilanciarsi. Era già successo il 4 ottobre, quando il Foggia si era imposto per 2-0 sul campo del Cosenza. Anche in quell'occasione si trattava di uno scontro particolarmente delicato tra formazioni impegnate nella parte bassa della classifica. I rossoneri avevano ottenuto soltanto una vittoria nelle prime sette giornate e arrivavano all'appuntamento dopo un avvio tutt'altro che brillante. Contro il Cosenza hanno trovato il secondo successo stagionale, lasciando i rossoblù ancora più indietro. Un altro risultato emblematico resta il pesantissimo 5-2 incassato dal Cosenza sul campo del Giugliano il 15 settembre. I campani arrivavano alla quinta giornata senza avere ancora conquistato una vittoria in campionato. Contro la formazione di Coppitelli hanno ottenuto il primo successo stagionale, realizzando addirittura cinque reti. Una sconfitta che aveva già messo in evidenza tutte le fragilità difensive del Cosenza e che, a distanza di oltre un mese, continua a trovare riscontro nei numeri di una squadra che ha incassato ben 22 gol in dieci partite.