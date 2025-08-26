La sostanza era del tipo “brown sugar”, da una successiva perquisizione eseguita nel suo domicilio sono saltati fuori anche soldi in contanti e materiale per il confezionamento
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
I Carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Cassano hanno arrestato in flagranza M.L., 42enne di Trebisacce, in quanto ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, a seguito di un controllo effettuato su pubblica via, veniva trovato in possesso di 11 dosi di eroina del tipo “brown sugar”.
La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire denaro contante, ritenuto provento della presunta attività di spaccio posta in essere, nonché svariato materiale atto al confezionamento dello stupefacente in dosi da destinare alla vendita al dettaglio.
L’attività posta in essere dai militari ha consentito di desumere una serie di elementi ritenuti idonei a procedere all’arresto in flagranza del soggetto, il quale è stato condotto presso il carcere di Castrovillari.