Arresti per droga e atti persecutori, due misure cautelari, ammonimenti e quasi 3mila persone identificate nei controlli della Questura

Prosegue senza interruzioni l’attività di prevenzione e contrasto della criminalità condotta dalla Polizia di Stato su tutto il territorio della provincia di Cosenza.

Nei giorni scorsi, controlli mirati e operazioni coordinate dalla Squadra Mobile, dalla Squadra Volante, dalla Divisione Anticrimine della Questura e dai Commissariati distaccati di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari hanno portato a un bilancio significativo: quattro arresti, principalmente per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e atti persecutori.

Sono dodici le persone denunciate per reati diversi, tra cui lesioni aggravate, truffa online, detenzione di droga, armi, furto, atti persecutori e violenza privata. Inoltre, gli investigatori hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare per atti persecutori, notificato un Avviso Orale e un Ammonimento, oltre a una proposta per un ulteriore Avviso Orale.

L’attività antidroga ha prodotto sequestri di particolare rilievo: complessivamente 6 kg di hashish, 1,7 kg di marijuana, 845 grammi di cocaina e 15 grammi di eroina, numeri che confermano la pressione investigativa sui traffici illeciti principali della provincia.

Intenso anche il lavoro sul fronte della sicurezza stradale e del controllo del territorio. Grazie anche al supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale”, sono state identificate 2.992 persone, controllati 938 veicoli, elevate 22 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e verificate le posizioni di diversi soggetti sottoposti a misure di sorveglianza.

Il dispositivo complessivo conferma l’azione permanente della Polizia di Stato per garantire sicurezza, prevenzione e contrasto ai reati in tutta l’area provinciale.