Un rientro a casa come tanti, una sera qualunque, si è trasformato in una tragedia che ora è al centro di un’inchiesta giudiziaria. La morte di Giuseppe Turano, professore di Matematica di 47 anni, avvenuta nella serata di venerdì lungo la Statale 275, nel territorio di Alessano, ha portato all’iscrizione di un indagato nel registro degli inquirenti.

L’insegnante stava tornando a casa dopo aver acquistato delle pizze per la famiglia quando la sua Renault Scenic è rimasta coinvolta in un violento scontro con una Maserati condotta da un 34enne del posto. Secondo la prima ricostruzione, l’impatto si è verificato mentre Turano stava effettuando una manovra di svolta a un incrocio. L’urto è stato devastante e il professore è morto sul colpo.

Le verifiche effettuate immediatamente dopo l’incidente hanno fatto emergere un dato ritenuto rilevante dagli investigatori: il conducente della Maserati è risultato positivo all’alcoltest, con valori superiori ai limiti previsti dal codice della strada. Un elemento che ha spinto la Procura ad aprire formalmente un fascicolo per accertare eventuali responsabilità penali.

A rafforzare il quadro investigativo contribuisce anche una perizia di parte disposta dai familiari della vittima. Secondo tale elaborato tecnico, al momento dell’impatto la Maserati procedeva a una velocità non inferiore ai 180 chilometri orari. Dai primi rilievi emerge inoltre che l’auto del professore sarebbe stata colpita in pieno e trascinata per circa 70 metri, un dato che restituisce la misura della violenza dello schianto.

La famiglia di Giuseppe Turano, sconvolta dalla perdita, si è affidata all’avvocato Antonio Manco per chiedere che sulla morte del proprio congiunto venga fatta piena luce e che siano accertate tutte le responsabilità, anche alla luce degli accertamenti tecnici e tossicologici già acquisiti.

Il professore viveva ad Alessano insieme alla moglie e ai tre figli, alla periferia del centro salentino. Era originario della contrada Palombara, nel comune di San Giorgio Albanese, nel Coriglianese, dove la notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio. L’inchiesta prosegue per chiarire ogni aspetto di una tragedia che ha spezzato una vita e segnato due comunità.