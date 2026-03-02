Era al quarto anno di Veterinaria alla Federico II: ricoverata in Cardiologia, non aveva patologie note. Cordoglio da ateneo e paese

C’è una notizia che arriva come un pugno nello stomaco e lascia solo domande. Emma Carratelli, studentessa di 24 anni, era in Erasmus a Cordoba, in Spagna, per un periodo di studio legato al suo percorso universitario. Proprio nella città andalusa, però, la giovane è morta in ospedale dopo un ricovero nel reparto di cardiologia: la causa del decesso non è ancora nota.

Il malore e il ricovero

Secondo quanto emerso, Emma non soffriva di patologie pregresse, ma il suo cuore non ha retto. La 24enne, originaria di Castel del Piano (Grosseto), stava svolgendo un’esperienza all’estero legata al quarto anno di Medicina Veterinaria.

Il periodo di studio si stava svolgendo all’Università di Cordoba, indicata come l’unico ateneo dell’Andalusia ad avere in programma il corso coerente con quello seguito dalla studentessa alla Federico II di Napoli.

Il messaggio del Dipartimento: «Non ti dimenticheremo»

Alla notizia della scomparsa, è arrivato il cordoglio degli studenti e dell’intera comunità del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria della Federico II. In un post pubblicato sull’account Facebook del Dipartimento si legge che la morte di Emma è stata appresa con «profondo dolore e immensa tristezza».

Nel messaggio, la comunità universitaria la ricorda con parole molto personali: «Il tuo accento toscano riecheggia ancora nel chiostro dell’Ovud», l’ospedale veterinario universitario didattico. E ancora: «La forza della tua vitalità contagiosa, il tuo amore per Napoli e per gli animali, la tua grande disponibilità, i tuoi occhi luminosi e il tuo sorriso sincero resteranno per sempre impressi tra le nostre mura e nei nostri cuori». Il post si chiude con un saluto che è insieme promessa e ferita: «Ciao Emma, vola sempre più in alto, non ti dimenticheremo».

La nota del Rettore: «Profondo dolore»

Anche il Rettore e la comunità federiciana hanno diffuso una nota in cui esprimono «profondo dolore per l’improvvisa prematura scomparsa di Emma Carratelli, brillante studentessa al IV anno di Medicina Veterinaria, in Erasmus presso l’Università di Cordoba», stringendosi alla famiglia e agli amici «in un sincero e commosso abbraccio».

Il dolore di Castel del Piano: «Cerchiamo una spiegazione che non avremo»

Il lutto ha colpito anche la comunità di origine. Il Comune di Castel del Piano, sempre via social, ha ricordato la passione di Emma per gli animali e per la veterinaria: «Amava ciò che avrebbe voluto essere, e Napoli. Era in Spagna per migliorarsi». Poi la frase che sintetizza lo smarrimento di fronte a una morte così improvvisa: «La sua morte ci lascia sbigottiti e cerchiamo in silenzio una spiegazione che non avremo mai». E l’abbraccio finale alla famiglia, «insieme a tutta la comunità».