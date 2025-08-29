La donna era in compagnia di suo figlio in una piazzola di sosta sulla Strada statale 534, avrebbero dovuto attendere per più di un’ora l’arrivo del carro attrezzi

Questa mattina, la squadra Anas del Centro di Manutenzione di Cosenza è intervenuta a seguito di una segnalazione ricevuta dalla Sala Operativa di Catanzaro, attivata dalla Polizia Stradale di Cosenza, per un veicolo in avaria al km 6,100 della strada statale 534 “Di Cammarata e degli Stombi”, nel territorio comunale di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza.

Gli operatori Anas, giunti sul posto, hanno individuato l’autovettura ferma in una piazzola di sosta. I passeggeri, la signora Elvira, classe 1928, e suo figlio, avevano già contattato un servizio di soccorso stradale, ma il carro attrezzi avrebbe impiegato circa un’ora per raggiungere il luogo dell’avaria.

Al fine di garantire la sicurezza dei due passeggeri, la squadra ha deciso di accompagnarli all’area di servizio più vicina, dove hanno potuto ricevere ulteriore assistenza in attesa del recupero del mezzo.