Paura in contrada Apollinara: urto tra camion carico di gas e un’auto, nessun ferito grave. Vigili del fuoco in azione per mettere l’area in sicurezza
Un incidente dal forte impatto si è verificato nel pomeriggio in contrada Apollinara, nell’area urbana di Corigliano. Un camion cisterna carico di gas e un’automobile si sono urtati nei pressi di un incrocio vicino a un bar. Il mezzo pesante ha terminato la corsa sfondando la parte anteriore del locale, trovato chiuso al momento del fatto.
Gli autisti sono rimasti illesi e sono stati accompagnati al Pronto soccorso dell’ospedale «Guido Compagna» per accertamenti.
I vigili del fuoco del Distaccamento cittadino hanno messo in sicurezza l’area, verificando l’assenza di perdite e ogni possibile pericolo legato al gas. Sul posto anche la polizia municipale.