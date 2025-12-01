Un incidente dal forte impatto si è verificato nel pomeriggio in contrada Apollinara, nell’area urbana di Corigliano. Un camion cisterna carico di gas e un’automobile si sono urtati nei pressi di un incrocio vicino a un bar. Il mezzo pesante ha terminato la corsa sfondando la parte anteriore del locale, trovato chiuso al momento del fatto.

Gli autisti sono rimasti illesi e sono stati accompagnati al Pronto soccorso dell’ospedale «Guido Compagna» per accertamenti.

I vigili del fuoco del Distaccamento cittadino hanno messo in sicurezza l’area, verificando l’assenza di perdite e ogni possibile pericolo legato al gas. Sul posto anche la polizia municipale.