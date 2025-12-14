Un uomo è rimasto ferito in seguito al ribaltamento di un trattore avvenuto nella frazione di Piragineti, nel territorio di Corigliano-Rossano. Il conducente ha riportato una lesione a una gamba ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza, la polizia e l’elisoccorso. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo agricolo e aiutato l’uomo, poi affidato alle cure dei sanitari.

Poco prima, la stessa squadra dei vigili del fuoco era stata impegnata in un intervento a Piana Caruso per un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione. Le fiamme sarebbero partite da un televisore.

Il residente ha riportato una lieve ustione alle mani e un principio di intossicazione da fumo. Dopo lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza dei locali, l’uomo è stato assistito dal 118.