Il fatto è avvenuto pomeriggio pomeriggio su via Roma: uomo in evidente stato di alterazione urla, bestemmia e segue una passante. Decisivo l’intervento di un cittadino

Un nuovo preoccupante episodio a Cosenza, con bestemmie e insulti rivolti per strada ad una donna, riaccende i riflettori sul tema della sicurezza urbana nel centro cittadino. La lettera firmata arriva da una nostra lettrice, che ha voluto denunciare pubblicamente quanto accaduto nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle ore 15, sulla centralissima Via Roma.

Secondo il racconto, la donna sarebbe stata avvicinata da un uomo visibilmente alterato che, senza alcun motivo apparente, avrebbe iniziato a urlarle contro, insultarla e bestemmiare, arrivando persino a seguirla per un tratto di strada. Una situazione che le ha generato forte disagio e preoccupazione.

L’uomo, descritto nella segnalazione inviata alla nostra redazione, di carnagione chiara, media statura e corporatura robusta, indossava una maglia bianca, un golfino, un giubbotto scuro e jeans. L’atteggiamento aggressivo sarebbe proseguito per diversi metri, alimentando nella vittima il timore che la situazione potesse degenerare. Ad interrompere l’episodio è stato l’intervento di un passante, che ha intimato all’uomo di lasciarla stare. Solo a quel punto l’aggressore avrebbe desistito.

«Senza quell’intervento, non so come sarebbe potuta evolvere la situazione» ha riferito la lettrice, ancora scossa per l’accaduto. Oltre agli insulti e all’inseguimento, ciò che colpisce è un altro aspetto della vicenda: l’assenza di supporto da parte di alcuni esercenti della zona. Nonostante la scena si sia svolta in pieno giorno, in una delle arterie principali di Cosenza, nessuno sarebbe intervenuto. In alcuni casi, secondo la testimonianza, le porte dei negozi sarebbero state chiuse.

La segnalazione ricevuta dalla nostra redazione si inserisce in un contesto dove la preoccupazione è crescente, in un periodo dove si sono registrati episodi di violenza nei salotti bene della città e davanti a mille passanti.