Gli uomini e le donne della Questura hanno sequestrato nel week-end 64 grammi di cocaina, 1 chilo e 230 grammi di hashish e 504 grammi di marijuana

Particolarmente consistenti, nel week-end appena trascorso, i servizi di controlli effettuati dalla Polizia di Stato nel capoluogo di Cosenza e nel territorio di tutta la vasta provincia bruzia. Le capillari e mirate operazioni di controllo e prevenzione effettuate, anche in stretta sinergia, dagli operatori della Squadra Mobile, della Squadra Volante e della Divisione Anticrimine della Questura di Cosenza, nonché dei Commissariati di P. S. distaccati di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari, hanno portato nel complesso all’arresto di 3 persone per violazione della normative sugli stupefacenti e atti persecutori, nonché alla denuncia di 7 persone per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni, atti persecutori e stupefacenti.

Si è proceduto al sequestro di complessi 64 grammi di cocaina, 1 chilo e 230 grammi di hashish e 504 grammi di marijuana. Sono state, inoltre, eseguite 3 ordinanze di applicazione di misura cautelare del divieto di avvicinamento per il reato di atti persecutori e lesioni personali, ed emessi nr. 4 ammonimenti, 4 avvisi orali e 2 fogli di via obbligatori. Altresì, si è data esecuzione ad un’ordinanza, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., con la quale si è provveduto alla chiusura di un esercizio commerciale in questo centro cittadino per la durata di 15 giorni.

I posti di controllo, dispiegati in aree mirate del territorio, hanno portato complessivamente all’identificazione di 765 persone, al controllo di 334 veicoli ed a diverse contestazioni per violazioni del Codice della Strada. Le incessanti operazioni di controllo della Polizia di Stato attestano l’impegno costante per il pieno rispetto delle regole di tutti i cittadini, la prevenzione dei reati, nonché una particolare e assidua attenzione nei confronti del dilagante fenomeno della violenza di genere.