Fortunatamente al momento dell’incidente il locale era vuoto e nessuno è rimasto ferito. Una perdita di acqua all’origine del distacco

Vigilia di Capodanno caratterizzata da forti disagi all’interno dell’ospedale Annunziata di Cosenza. Come si evince dal video che vi proponiamo si sono allagati gli spogliatoi del personale sanitario, e la copiosa perdita di acqua ha causato il crollo parziale del controsoffitto. Fortunatamente, la caduta del materiale non ha avuto conseguenze serie sulle persone, visto che al momento nessuno era presente all’interno del locale dove si è verificato l’incidente. Restano comunque gli interrogativi sull’accaduto e la certezza che forse la manutenzione avrebbe bisogno di una maggiore attenzione. Di seguito il video di quanto descritto.