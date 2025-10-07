La Guardia di Finanza ha intercettato un panetto di cocaina nel marsupio del conducente. Le Fiamme Gialle ribadiscono l'impegno contro i finanziamenti della criminalità organizzata

I Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza, nell'ambito della consueta attività di sorveglianza economica del territorio, hanno condotto una specifica operazione volta a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. L'azione si è conclusa con l'arresto di un cittadino italiano per detenzione illegale di droga e il sequestro di 205 grammi di cocaina.

L'intervento è stato effettuato dai militari della Compagnia di Castrovillari durante un servizio di controllo nei pressi dello svincolo autostradale Castrovillari/Frascineto. Qui, è stata fermata un'autovettura guidata da un soggetto residente a Morano Calabro.

A seguito della perquisizione personale e del veicolo, è stato rinvenuto, all’interno del marsupio del conducente, un panetto avvolto in carta argentata. L'esame rapido, eseguito con il drop test, ha confermato che si trattava di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

L’iniziativa eseguita dalla Guardia di Finanza di Castrovillari dimostra il costante e determinato impegno delle Fiamme Gialle nel contrasto al traffico di droga.

L'attività ha un duplice obiettivo: tutelare la salute pubblica dei cittadini e stroncare una delle principali fonti di finanziamento della criminalità organizzata. Le operazioni svolte confermano la volontà del Corpo di assicurare lo sviluppo di un tessuto socio-economico più sano, immune dalle influenze criminali e capace di offrire, in particolare ai giovani, un contesto di vita sicuro.