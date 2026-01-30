Ore di apprensione nel primo pomeriggio: l’intervento della Squadra Volante chiarisce l’allarme e riporta la calma tra famiglie e scuola

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che nel primo pomeriggio ha tenuto con il fiato sospeso studenti, genitori e personale scolastico a Cosenza. La Polizia di Stato, per l’esattezza la Squadra Volante della Questura bruzia, ha ritrovato uno studente inizialmente segnalato come disperso, ponendo fine a ore di forte preoccupazione.

Il giovane è stato individuato all’interno di un fast food cittadino, dove si trovava serenamente seduto a consumare un pasto. Gli agenti, intervenuti tempestivamente dopo le segnalazioni, hanno verificato le sue condizioni di salute, risultate buone, ricostruendo in breve tempo l’accaduto.

L’allarme era scattato subito dopo l’uscita da un liceo della città, quando la notizia della presunta scomparsa aveva iniziato a circolare rapidamente tra chat scolastiche e gruppi di messaggistica, accompagnata da fotografie e messaggi condivisi tra studenti e famiglie. A diffondere la segnalazione sarebbero stati alcuni compagni di scuola, generando un comprensibile clima di ansia.

Grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine e alla collaborazione con il personale scolastico, la situazione è stata chiarita in tempi brevi. Una volta accertata la dinamica dei fatti, l’episodio si è chiuso senza conseguenze, riportando la tranquillità tra i genitori e all’interno dell’istituto.