Tragedia sfiorata a Cosenza, nel primo pomeriggio di oggi: un lampione della pubblica illuminazione è rovinosamente caduto su alcune auto in sosta. L'incidente, per fortuna, non ha provocato feriti. Secondo una prima ricostruzione, una ruspa trasportata su un camion avrebbe "ancorato" alcuni lacci che servivano ad ancorare dei cartelloni pubblicitari, a loro volta vicini al palo dell'illuminazione.

Il mezzo pesante, forse non resosi conto dell'accaduto, ha proseguito la propria corsa senza neanche fermarsi. Come si diceva, il caso ha voluto che le auto colpite, al momento dell'incidente, fossero vuote: in caso contrario, le conseguenze sarebbero state ben più gravi.