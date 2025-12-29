Vandali di nuovo in azione negli spogliatoi del reparto di Medicina d’urgenza dell’ospedale di Cosenza. Come si vede dalle immagini, gli armadietti sono stati aperti e il contenuto disseminato per terra. Il personale che presta servizio in questo reparto fa sapere che, purtroppo, è la quarta volta che si verifica un episodio del genere e che, nonostante le denunce, non si sia provveduto a rafforzare la vigilanza. È veramente assurdo che tutto questo possa accadere all’interno di un luogo dove si lavora giorno e notte per salvare la vita delle persone