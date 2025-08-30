Nel mese di agosto la polizia ha intensificato i controlli su tutto il territorio, otto persone sono ora trattenute nei Centri di permanenza e rimpatrio

Nell’ambito del piano di intensificazione dell’attività di contrasto al fenomeno dell’immigrazione clandestina della Polizia di Stato, sono emerse numerose situazioni di irregolarità in provincia di Cosenza.

Dall’inizio del mese di agosto si è proceduto ad emettere 18 espulsioni dal territorio nazionale, di cui 6 con accompagnamento diretto alla frontiera di Roma Fiumicino e rimpatrio immediato nei rispettivi paesi di origine, 8 con trattenimento presso i Centri di Permanenza e Rimpatri e 4 Ordini del Questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

Tra i soggetti destinatari dei predetti provvedimenti anche uno straniero condannato per reati di terrorismo internazionale.

Le intense operazioni di verifica del personale dell’Ufficio Immigrazione, finalizzate al rintraccio di soggetti senza regolare permesso di soggiorno, continueranno senza alcuna interruzione anche nelle prossime settimane.