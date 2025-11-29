Il soccorso alpino è intervenuto nel pomeriggio per recuperare un uomo di 71 anni rimasto bloccato in un tratto particolarmente esposto della Timpa della Motta, l’area archeologica che domina Francavilla Marittima. L’escursionista era uscito per cercare funghi quando, confondendo il tracciato, ha perso l’orientamento fino a raggiungere uno spuntone isolato dal quale non riusciva più a spostarsi.

La richiesta di aiuto ha attivato la stazione Pollino del Soccorso Alpino Speleologico Calabria, che aveva già una squadra di tecnici operativa in zona. La presenza degli operatori nelle immediate vicinanze ha permesso di ridurre i tempi di intervento e di avviare rapidamente le operazioni di recupero.

I soccorritori hanno raggiunto l’uomo, visibilmente provato ma collaborativo, e gli hanno prestato assistenza con manovre di base prima di procedere alla messa in sicurezza. Attraverso tecniche di assicurazione, i tecnici hanno accompagnato l’escursionista lungo il tratto impervio fino a riportarlo in area sicura.