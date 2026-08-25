Il primo cittadino Giacomo Middea esprime la vicinanza della comunità ai genitori Rosa e Giacomo e a tutta la famiglia

Fuscaldo si stringe alla famiglia di Anna Carnevale, la giovane la cui scomparsa ha profondamente colpito la comunità. A esprimere il cordoglio dell’intero paese è il sindaco Giacomo Middea, che ha rivolto un messaggio di vicinanza ai genitori e a tutti i familiari.

«La morte di una ragazza così giovane è un dolore che disarma. Apprendere della scomparsa di Anna Carnevale ci ha colpiti nel profondo e ha lasciato un vuoto immenso», dichiara il primo cittadino.

Middea rivolge quindi il pensiero della comunità al padre Giacomo, alla madre Rosa e alle persone più vicine alla giovane: «Ci stringiamo con tutto il nostro affetto a papà Giacomo, a mamma Rosa e a tutta la famiglia».

Nel messaggio del sindaco emerge lo smarrimento davanti a una perdita per la quale ogni parola appare insufficiente. «Non esistono parole capaci di alleviare una sofferenza così grande, ma spero possano sentire intorno a loro l’abbraccio sincero e commosso di tutta Fuscaldo».

Il saluto si conclude con l’impegno della comunità a custodire il ricordo di Anna e a rimanere accanto ai suoi genitori anche dopo questi giorni di dolore.

«Anna, oggi ti salutiamo con gli occhi pieni di lacrime e con una tenerezza difficile da spiegare. Fuscaldo terrà stretto il tuo nome, come si custodisce qualcosa di fragile e prezioso, e continuerà ad abbracciare mamma Rosa e papà Giacomo anche nei giorni più duri», conclude Giacomo Middea.