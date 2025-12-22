Rotture sulla condotta di competenza Sorical e problemi elettrici agli impianti. Il Comune lavora per ridurre i disagi e riportare la situazione alla normalità prima delle festività

Continuano senza sosta gli interventi del settore Reti e Manutenzione per la riparazione dei guasti rilevati nei giorni scorsi e delle conseguenti criticità nell’erogazione idrica, in particolare nel Centro storico di Corigliano e nello Scalo di Rossano, con l’obiettivo di ripristinare la normalità nelle prossime ore e comunque prima delle festività natalizie.

I disservizi sono riconducibili principalmente alla rottura della condotta adduttrice di competenza di Sorical, che serve lo Scalo di Rossano. Dopo una seconda riparazione effettuata la scorsa settimana, nella giornata di ieri il settore Manutenzione ha segnalato ai responsabili regionali che la condotta, nonostante l’intervento, non garantiva la portata d’acqua prevista verso il serbatoio comunale. Nelle ultime ore Sorical ha confermato la presenza di una nuova perdita, con conseguente dispersione di parte delle risorse idriche.

Una situazione che l’Amministrazione comunale definisce da tempo critica: si tratta, infatti, di una condotta considerata un vero e proprio “colabrodo”, sulla quale viene richiesta da anni una soluzione strutturale definitiva. In attesa di un nuovo intervento da parte di Sorical, il settore Reti e Manutenzione sta effettuando una serie di manovre sulla rete per mitigare i disagi nelle aree più colpite, tra cui Matassa, Petra, via Roma, via Galeno e via Piave.

Parallelamente, i manutentori comunali sono impegnati nella sostituzione dell’impianto di località Iacina, risultato compromesso a causa di guasti elettrici. Il nuovo impianto, prelevato questa mattina da Bari, è attualmente in fase di assemblaggio e montaggio. Una volta completata l’operazione, la situazione nelle zone più critiche del Centro storico di Corigliano, a partire da Ariella e Acquedotto, dovrebbe migliorare progressivamente.

Sono inoltre in corso lavori di riparazione in Contrada Simonetti, dove si è verificata un’ulteriore rottura dovuta a problemi elettrici. L’Amministrazione comunale assicura massima attenzione anche alle aree montane, considerato che dalla pressione idrica dipende il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento in numerose abitazioni.

Resta attivo fino a questa sera il servizio di autobotte, contattabile ai numeri del Comando di Polizia Locale: