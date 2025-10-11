Con riferimento all’incendio dello spogliatoio dei campetti di calcio A5 del quartiere Europa, l’Amministrazione Comunale conferma di aver sporto regolare denuncia ai Carabinieri per individuare i responsabili di questo deprecabile gesto perpetrato in danno della comunità. «Nei prossimi giorni saranno fornite agli investigatori tutte le notizie utili ai fini delle indagini», aggiunge la nota dell’amministrazione che annuncia anche di voler rappresentare alle forze dell’ordine «l’esigenza di un maggiore controllo, soprattutto nelle ore notturne, nel quartiere Europa».

Il resto, come da copione, è polemica politica: «Forse è utile ricordare che i campetti in questione non hanno un gestore da circa tre anni; per cui le critiche mosse all’Amministrazione sono pretestuose ed ingenerose, essendo del tutto evidente che essa, insediatasi a giugno, in così poco tempo ha avuto ben altro a cui pensare per iniziare a risollevare la città. Ciò ha comportato un grande lavoro per affrontare numerosissime emergenze ed avviare, nel contempo, la programmazione dei futuri interventi necessari a Rende per ritornare ad essere un punto di riferimento per l’intera Regione».

Riguardo ai campetti di Villaggio Europa, il Comune dichiara che «dopo una attenta valutazione tecnica ed amministrativa, sarà assunta la decisione sulla conduzione degli stessi, compresa la gestione diretta da parte dell’Ente. È superfluo aggiungere che ogni decisione sarà assunta liberamente, per come è costume di questo Ente, tenendo conto dell’interesse dell’intera collettività, che non può essere ritenuta da alcuno divisa in compartimenti stagni».