Carambola tra tre auto tra lo svincolo Unical e il Campus: una persona ferita e lunghe code in entrambe le direzioni

Traffico completamente paralizzato lungo la statale 107 nel territorio comunale di Rende, dove nella mattinata si è verificato un grave incidente stradale che ha provocato lunghe code e disagi alla circolazione in entrambe le direzioni.

Il sinistro è avvenuto nel tratto compreso tra lo svincolo per l’Università della Calabria e il parco commerciale Campus. Per cause ancora in fase di accertamento, tre veicoli sono rimasti coinvolti in una violenta carambola che ha reso necessario l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Rende e diverse ambulanze del 118. Nonostante la dinamica particolarmente impressionante dell’impatto, il bilancio è fortunatamente contenuto: una sola persona è rimasta ferita ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale Annunziata per le cure del caso.

Per consentire la rimozione dei mezzi incidentati e il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata è intervenuto il personale della Deam Italia, impegnato nelle operazioni di pulizia della sede stradale. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti per diverse ore, con inevitabili ripercussioni sul traffico in una delle arterie più trafficate dell’area urbana.