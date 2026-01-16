Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme e i sanitari del 118 della provincia di Catanzaro

Un incidente stradale si è verificato lungo la Statale 18, nel tratto compreso tra Campora San Giovanni (frazione di Amantea) e Nocera Terinese, nei pressi di un noto ristorante del Basso Tirreno cosentino. Un’autovettura, per cause in corso di accertamento, ha tamponato due veicoli che erano fermi al semaforo. Le auto coinvolte sono: una Bmw X3, una nissan Qashqai e una Stelvio Q4.

Il bilancio è di diversi feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme e i sanitari del 118 della provincia di Catanzaro. Le persone rimaste in condizioni più gravi, un uomo e una donna, sono state trasferite d’urgenza negli ospedali di Lamezia Terme e Catanzaro. Un altro conducente non ha riportato ferite gravi.

A causa dell’incidente, la circolazione lungo la Statale 18 è stata interrotta per alcune ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. Il traffico veicolare è stato riaperto dopo le ore 21.